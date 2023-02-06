رئيس الجمهورية يدعو الى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين بغداد وموسكو

أكد لوزير الخارجية الروسي ضرورة الاستقرار عبر الحلول السلمية

بغداد – الصباح الجديد:

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين بغداد وموسكو، مشيرا في الوقت ذاته الى ضرورة ترسيخ الاستقرار عبر الحلول السلمية والحوار البنّاء.

جاء هذا خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف امس الاثنين.

واورد بيان لرئاسة الجمهورية أن «رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل امس في قصر بغداد، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والوفد المرافق له»، مبيناً أنه «جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية».

وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان على «ضرورة تدعيم وتطوير العلاقات في المجالات ذات الطابع الاستراتيجي والحيوي، وأهمية ترسيخ الاستقرار عبر الحلول السلمية والحوار البنّاء»، لافتاً إلى «أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم».

وأشاد «بمواقف روسيا الداعمة للعراق في حربه ضد الإرهاب وجهوده لحماية أمنه»، مؤكداً في هذا السياق «عمق العلاقات بين البلدين».

كما أوضح رئيس الجمهورية أن «العراقيين عانوا من الحروب والعنف طيلة العقود الماضية، وحالياً الوضع آمن ومستقر في جميع المدن العراقية»، مشيراً الى أن «هناك ترحيباً ودعماً من المجتمع الدولي للحكومة في سعيها إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع الخدمي».

وشدد على أن «العراق يسعى وإلى بناء علاقات متوازنة مع جميع دول العالم وبما يحقق المصالح المشتركة»، لافتا إلى أن «البرنامج الحكومي يشجع على مد جسور التعاون والعلاقات مع الجميع».

من جانبه، ثمن لافروف «موقف العراق الداعي إلى الحوار وتجنب الأزمات وتغليب خيارات السلام بدل الحروب»، مؤكداً «دعم بلاده للعراق، ورغبتها الجادة في تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع أطر التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية وتأهيل البنى التحتية».