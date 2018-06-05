«شباب العاب القوى» يسعى لتحقيق عدداً من الارقام التاهيلية لسباقات العالم

يواصل تحضيراته لبطولة اسيا

هاشيما – ميثم الحسني

يواصل منتخب شباب العراق بالعاب القوى تحضيراته لبطولة اسيا ينسختها الثامنة عشر التي ستنطلق يوم غد الخميس في مدينة هاشيما في اليابان ، حيث اجرى الفريق مرانه اليومي في الملعب الثانوي ، تحت اشراف خمسة مدربين لمختلف الفعاليات التي سيشارك من خلالها العراق في البطولة ، وقد تجاوز المنتخب العراقي ارهاق السفر الطويل من بغداد الى طوكيو ، وباشر تدريباته بأنتظام .

اجرينا هذا الاستطلاع مع البعثة العراقية المتواجدة في اليابان للوقوف على مدى جاهزيتهم: اذ وصف رئيس الاتحاد العراقي الدكتور طالب فيصل مشاركو العراق في تسعة رياضيين ، هو تحدي حقيقي للظروف التي يواجهها الاتحاد ، حيث نراهن دائما على ثقتنا بلاعبينا وقدرات المدربين ، وسعينا المتواصل لتحضير منتخباتنا للبطولة العربية والقارية.

واشار الى ان الاتحاد اصر على وصول الوفد الى اليابان قبل خمسة ايام واقامة معسكر قصير يسبق البطولة ، من اجل التاقلم على الاجواء اليابانية ، وكذلك تجنب السفر المتاخر ، لانه يرهق الرياضيين ويسبب لهم مشاكل بدنية ، وبالتالي وصلن الى اليابان في الثلني من الشهر الجاري والفريق يواصل تحضيراته بشكل منظم .

واوضح ان بطولة اسيا محك حقيقي وصعب جدا على لاعبينا ، حيث ان المستويات للبطولة عالية جدا وهناك تطور واضح للاعبي الدول الاخرى ، لكننا نعول على بعض الخامات الواعدة لتحقيق نتائج مميزة وكذلك تحقيق ارقام تاهيلية لبطولة العالم التي ستقام في فنلندة.

المدرب حيدر المنصور قال ان البطولة تشهد مشاركة واسعة من المنتخبات الاسيوية ، وهناك ارقام مميزة لبعض اللاعبين ، ما يؤكد ان المنافسة ستكون محتدمة بين اللاعبين واللاعبات على جدول الاوسمة,

وبين ان الرحلة الطويلة من بغداد الى طوكيو استغرقت 25 ساعة مع ساعات الانتظار وبالتالي فوتت علينا وحدتين تدريبيتين ، وسعينا لرفع الجهد والارهاق من لاعبيه ، ومن ثم تحضير اللاعبين بدنيا ومعنويا للبطولة ، موضحا ان اللاعب الذي يشرف على تدريبه حسن سعد بجاهزية جيدة ومعنويات طيبة ، ونتمنى ان نحقق نتائج تلبي الطموحات.

واشار الى ان المنتخب العراقي دائما ما يفاجأ المنتخبات الاخرى ، ونمني النفس بان تشهد المشاركة تحقيق ارقام تاهيلية لبطولة العالم ، وكذلك المنافسة على جدول الاوسمة ، فبعض رياضيينا مؤهلين رقميا لتحقيق نتائج مميزة .

اما اللاعبة مريم عبد الحميد والتي ستشارك في الوثب العالي ، قالت ان اكبر المعانات هو اختلاف نوعية الطعام ، بالاضافة الى طول الرحلة الجوية من بغداد الى اليابان ، الا اننا تجاوزنا وبفترة قصيرة ارهاق السفر وسنكون بأفضل حال للبطولة.

واوضحت ان اول الاهداف هو تحقيق الرقم التاهيلي لبطولة العالم ،ومكن ثم المنافسة بقوة على تحقيق الاوسمة الملونة، لافتة ان المنتخب العراقي للشباب بحاجة الى خبرة ، لمقارعة نجوم اسيا ، مع اننا نتسلح بالرغبة العالية لتحقيق نتائج متميزة ، سيما بعد ان اغلب الدول اعلنت مشاركتها في البطولة وبكامل نجومهم.

وبينت ان التدريبات اليومية من خلال المعسكر منحتنا فرصة اكبر للمنافسة على الاوسمة ، ومايهمني ان اخطف الرقم التاهيلي لبطولة العالم.

* المنسق الإعلامي لاتحاد ألعاب القوى