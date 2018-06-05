«بارالمبياد» تطلق عددها الـ 17

بغداد ت الصباح الجديد:

صدر عن قسم الاعلام في اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية العدد 17 من مجلة بارالمبياد المتخصصة برياضة متحدي الاعاقة.. وقال مدير قسم الاعلام في اللجنة البارالمبية هشام السلمان الذي يرأس تحرير المجلة ان العدد الجديد واكب العديد من القضايا والمواضيع الساخنة في رياضة اللجنة البارالمبية والرياضية العراقية بصورة عامة.

واضاف ان المجلة سلطت الاضواء على المشاركة العراقية في بطولة المغرب الدولية بكرة السلة التي تقام في مراكش نهاية الشهر الجاري فضلا عن سلسلة الاجتماعات المتواصلة التي تجريها اللجنة البارالمبية للمشاركين من مدربين ولاعبين واداريين في دورة الالعاب الاسيوية في جاكارتا التي تجري في اندونيسيا تشرين الاول المقبل.

واشار السلمان الى ان العدد الجديد تضمن تقاريرا مفصلة عن انتخابات اتحاد كرة القدم العراقي واضواء حول بطولة كاس العالم فضلا عن بوستر العدد لهذا الشهر المتضمن المواعيد الكاملة للمونديال الروسي.