»الصالات» يواجه كرواتيا وبولندا وصربيا

بغداد ـ عدي صبار*

يتأهب منتخبنا الشبابي بكرة الصالات ، للدخول في بطولة كرواتيا الدولية للشباب، التي تحتضنها العاصمة “زغرب” للمدة من العاشر ولغاية الثامن عشر من حزيران الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات ، قسمت إلى مجموعتين، الأولى ضمت ( البلد المضيف كرواتيا و بولندا وصربيا إلى جانب العراق ) في ما تالفت المجموعة الثانية من ( هنغاريا، فنلندا، سلوفينيا، الكويت ).. وتأتي هذه البطولة في إطار التحضيرات المكثفة لأولمبياد الأرجنتين، التي تنطلق منافساتها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

رئيس لجنة كرة الصالات يحيى زغير ذكر أن كل الجهود منصبه حاليآ لإعداد منتخب شباب العراق لكرة الصالات لبطولة الأرجنتين، والسعي الجاد للظهور بمظهر يليق بما تحقق من إنجازات على صعيد القارة الصفراء، خصوصآ إن العراق هو الممثل الوحيد للعرب في هذه الأولمبياد على صعيد كرة الصالات.

وفي ذات السياق قال المدير الفني للمنتخب “علي طالب محمد ” منذ ان خطفنا بطاقة التأهل إلى “بوينس ايرس” عزمنا الامر على تشكيل منتخب قوي يكون قادر على المنافسة ومجاراة الفرق العالمية المشاركة ، “واضاف” وضعنا منهاج استعدادي متكامل ، يتضمن الدخول في معسكرات خارجية وخوض مباريات دولية من منتخبات قوية ، من اجل زيادة الخبرة والاحتكاك والوقوف على مكامن القوة والضعف داخل الفريق لتعضيد الإيجابيات وتصحيح السلبيات .

“واشار” طالب إن المشاركة في بطولة كرواتيا الدولية ، هي فرصة كبيرة طالما انتظرناها ، لأن اللعب مع الفرق الأوربية له جانب ايجابي ، يتمخض في تسويق لعبة كرة الصالات العراقية والإطلاع على ما وصلت إليه من قبل منتخبات أوربا ، بعد أن أصبحت وبوقت قياسي رقمآ صعبآ في قارة آسيا ، “ولفت ” على الرغم من انعدام البنى التحتية وخلو العراق من قاعة خاصة باللعبة كرة الصالات ، إلا اننا نسعى للتغلب على هذه المشكلة الصعبة وإيجاد البدائل لها من خلال خوض مباريات خارجية والدخول في معسكرات خارجية ، والجانب الآخر هو زيادة الانسجام والتفاهم بين الجميع ورفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية وبما يؤهلهم لخوض المنافسات الرسمية القادمة.

من جانبة أكد عقيل عبد الزهرة مدير المنتخب ، عن إكتمال كافة الإجراءات الإدارية الخاصة ببطولة كرواتيا ، “مبينآ” إن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وبالتعاون مع الأتحاد العراقي المركزي لكرة القدم ، اخذت على عاتقها تطبيق كل فقرات المنهاج التدريبي الذي وضعة الجهاز الفني ، بغية الوصول بالمنتخب إلى الجاهزية التامة، قبل خوض أولمبياد الأرجنتين.

وبموجب الجدول الذي أرسلته اللجنة المنظمة للبطولة سيلعب منتخب الشباب اولى مبارياته مع نظيره الكرواتي ضمن الجولة الأولى من الدور الأول لحساب المجموعة الاولى، في ما سيلتقي في مباراته الثانية مع المنتخب البولندي ويختتم منتخب الشباب مشواره بمواجهة المنتخب الصربي.

* إعلام اتحاد الكرة