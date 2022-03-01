بعد غياب 20 عاما.. بغداد تحتضن دوري الأندية بالدراجات

ساجد سليم*

بعد غياب دام 20 عاما تعود العاصمة الحبيبة بغداد باحتضانها بطولة المرحلة الاولى من دوري الأندية بالدراجات للفئات الاربعة المتقدمين والشباب والناشئين والنساء وذلك على الطريق السريع في ابو غريب وشارع ابونؤاس وسط ابغداد بمشاركة واسعة من اندية الوسط والفرات الاوسط والشمال والجنوب .هذا وقال امين سر الاتحاد فؤاد حمد نحن سعداء جدا بعودة المنافسات والسباقات الى الحبيبة بغداد بعد الانقطاع الطويل لهذه المسابقة عن بغداد بسبب الظروف الامنية وقطع الطرق للسباقات لكن هذه المرة نجح الاتحاد الفرعي في بغداد وبعد جهود مكثفة من قبل رئيس الاتحاد الفرعي الدكتور معن غريب الذي بذل كل مابوسعه من اجل تامين الطرق لاقامة هذه المرحلة في بغداد بعد الاتفاق مع الجهات الامنية وتحديد الطرق التي ستجري عليه المنافسات.

واضاف ان بغداد جاهزة لاحتضان ابنائها من جميع محافظات العراق .هذا وحددت لجنة المسابقات في الاتحاد موعدا لاقامة هذه المرحلة هو يوم الخميس المقبل الموافق الثالث من اذار الجاري ويسبقه المؤتمر الفني للبطولة الذي سيقام في الجامعة المستنصرية في بغداد في تمام الساعة الخامسة عصرا يوم الثاني من اذار .اما سباقات اليوم الاول تنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحا لسباق الفردي العام للنساء لقطع مسافة ٤٠ كم اما السباق الثاني هو لفئة المتقدمين للفردي العام لقطع مسافة ٨٠ كم اما اخر سباقات اليوم الاول هو سباق الفردي العام للشباب لقطع مسافة ٦٠ كم يذكر ان سباقات اليوم الاول ستجري على طريق ابو غريب السريع .اما سباقات اليوم الثاني والتي ستجري على طريق ابو نؤاس وستنطلق في تمام الساعة التاسعة صباحا هي سباق فردي ضد الساعة للشباب لقطع مسافة ١٥ كم وايضا سباق فردي ضد الساعة للمتقدمين لقطع مسافة ٣٠ كم اما السباق الاخير للناشئين سباق الفردي العام لقطع مسافة ٤٠ كم .وذكر امين سر الاتحاد ان على جميع الفرق المشاركة جلب كشوفات باسماء اللاعبين وعلى جميع لاعبي الفئات العمرية جلب معهم مسمسكاتهم الاصولية منها جواز سفر ام بطاقة موحدة.

المنسق الإعلامي لاتحاد الدراجات