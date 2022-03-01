درجال: الفيفا أبدى قناعته ونجحنا في كسب قرار رفع الحظر

الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز تفتتح اليوم بأربع مواجهات

متابعة ـ الصباح الجديد:

باركَ وزيرُ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد المركزي لكرةِ القدم، عدنان درجال، رفعَ الحظر الدولي عن ملاعبنا، وصدور قرارِ الاتحاد الدوليّ بإنصافِ جمهورنا وتحديد ملعبِ المدينةِ في العاصمةِ بغداد لاستضافةِ مُباراة منتخبنا الوطني وشقيقه الإماراتي في الرابع والعشرين من الشهر المُقبل لحسابِ تصفياتِ كأس العالم ٢٠٢٢، والقرارُ جاءَ بعد قناعةِ الاتحاد الدولي بقدرةِ العراق على استضافةِ المُباراة .

وهنأ درجال، في المؤتمرِ الصحفي الذي أقيمَ أمس في مقرّ الاتحاد، الجماهيرَ العراقيّة بمناسبةِ استضافة العاصمة الحبيبة بغداد المباريات الدوليّة بعد غياب دامَ ٢١ سنةً. وقالَ درجال: إن نجاح الاتحاد بكسبِ قرار رفعِ الحظر جاءَ بدعمٍ مباشرٍ من دولةِ رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إضافةً إلى دعمِ وإسنادِ الاتحادِ الآسيوي والاتحاداتِ العربيّة الشقيقة، ورئيس اتحاد مجلس التعاون الخليجي والإعلام الرياضي، وكذلك الدور البارز للجماهير الرياضيّة التي عكست الصورةَ الحضاريّة في المبارياتِ الدولية الوديّة التي أقيمت في البصرة وكربلاء وأربيل.

وأشارَ إلى: أن دور رئيس اتحاد غربي آسيا، سمو الأمير على بن الحسين، بنقلِ نهائي بطولة غربي آسيا للشباب وإقامتها في ملعب المدينة، كان الخطوةَ الأولى بقرارِ رفع الحظر، لحقتهُ موافقةُ الاتحاد الدولي على إقامةِ مُباراة أوغندا الوديّة في بغداد، وخلال ساعاتٍ كان هناك مؤشرٌ ايجابي بالنسبةِ لنا على موافقةِ الاتحاد الدولي على خوضِ المُباراة المُقبلةِ أمام الإمارات في التصفيات.. وتابعَ رئيس الاتحاد: إن طلبنا بأن تكون مواجهةُ منتخب الامارات في تصفياتِ كأس العالم في العاصمة بغداد كنا واثقين من موافقةِ الاتحاد الدولي عليه من خلال التقارير التي تسلمناها بوقتٍ مبكرٍ والتي كانت توضح لنا إشاراتٍ ايجابية تطمئن اتحادنا بضرورةِ اختيار ملاعب العاصمةِ بغداد لاستضافةِ المباراة.. وأكدَ درجال: أنه ستتم دعوةُ رئيسي الاتحادين الدولي جياني انفانتينو والآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم، فضلاً عن عددٍ من رؤساءِ الاتحادات الأخرى وبعض الشخصيات لمُباراة الإمارات في تصفياتِ كأس العالم، وكشفَ درجال عن: إنه لا توجد أي اشتراطاتٍ من قبل الاتحادِ الدولي بخصوصِ مُباراة منتخبنا، والقرارُ جاءَ بعد قناعةِ الفيفا بقدرة العراق على تنظيمِ المباراة، وهمّنا النجاحُ فيها لنؤكدَ للجميع أن العراق قادرٌ على استضافةِ المُباريات الدوليّة، وان عودة المبارياتِ إلى العاصمةِ بغداد هو استحقاقٌ طبيعي.

من جانب اخر، تفتتح اليوم الثلاثاء الموافق 1 آذار منافسات الجولة 24 لدوري الكرة الممتاز، اذا تقام اربع مواجهات، الكهرباء يلاقي الطلبة في ملعب التاجي في الساعة الواحدة والنصف ظهراً، والنفط يضيف أمانة بغداد في الساعة الثانية والنصف ظهرا، ويلتقي الزوراء وسامراء في الساع الرابعة عصرا في ملعب الزوراء، ويتواجه نفط ميسان والقاسم في ملعب ميسان الأولمبي في الساعة السادسة والنصف مساء،وفي يوم غد الأربعاء تجرى 5 مباريات، زاخو يلاقي الشرطة في ملعبه في الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وفي ملعب السليمانية تقام مباراة نوروز والصناعة في الساعة الثانية والنصف ظهرا ويلتقي في التوقيت ذاته بملعب الساحر احمد راضي في نادي الكرخ اهل الدار وضيوفهم فريق الجوية، ويلعب أربيل والديوانية في ملعب فرانسوا حريري في الساعة السادسة مساء وفي ملعب الفيحاء تقام مباراة نفط البصرة والنجف في الساعة الثامنة والربع مساء، وتختتم مباريات الجولة الخميس المقبل بإقامة مباراة الميناء ونفط الوسط في ملعب الفيحاء في الساعة الرابعة عصرا.ويتصدر الشرطة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 63 نقطة، ثم الطلبة وله 46 نقطة وللجوية 44 نقطة فالزوراء رابعا برصيد 43 نقطة.

من جانبه يملك لاعب الشرطة السوري المحترف محمود المواس 15 هدفا ليأتي في مقدمة الهدافين، تلاه الجزائري لهواري طويل محترف الزوراء وله 10 أهداف، ثم مهيمن سليم ملاخ لاعب الكهرباء برصيد 8 أهداف، ولمهند عبد الرحيم لاعب نفط الوسط 8 أهداف في المركز الرابع.