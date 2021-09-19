مدير زراعة محافظة البصرة

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مكتبنا في البصرة عددا من الأنشطة والفعاليات الزراعية في مديرية زراعة البصرة بالتنسيق والتعاون مع الزملاء في اعلام المديرية .

مدير زراعة محافظة البصرة المهندس الزراعي هادي حسين قاسم وبمناسبة يوم المهندس الزراعي قدم التهنئة لجميع المهندسين الزراعيين بيومهم السنوي مؤكدا اننا وبكل فخر نشدّ على أيديهم من أجل المزيد من العطاءات والأنجازات التي تخدم وطننا العزيز .

تكريم المهندسين الزراعيين

وقال لقد وجه وزير الزراعة المهندس محمد كريم الخفاجي، وبمناسبة يوم المهندس الزراعي بتكريم المهندسين الزراعيين، في الوزارة ومديريات الزراعة في المحافظات، وتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة شؤونهم وحل معوقات العمل التي قد تعترض عملهم الزراعي بالتنسيق مع النقابة،مبيناَ اهمية إقامة الجمعيات الزراعية في كافة المحافظات لغرض مساعدة المهندسين الزراعيين ودعمهم

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة بعدد من المهندسين الزراعيين، في مركز الوزارة، كما أشاد بالجهود الكبيرة للمهندس الزراعي، من خلال مرافقة كل الحملات الزراعية والانتاجية، مشددا على ضرورة أن يتم استمرار العمل لأيجاد فرص عمل مناسبة للمهندسين الزراعيين غير المعينين، من خلال التفرغ الزراعي، وان تعديل التشريعات الخاصة بالتفرغ الزراعي تعد مكسباَ مهماَ لهذه الشريحة، من اجل الاستفادة من الخبرات الزراعية، في تعضيد دور القطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني.

كما استمع الوزير لآراء ومطالب عدد من الحضور مبدياَ الاستجابة، لكل المقترحات التي تخدم عمل المهندس الزراعي،والارتقاء بمستويات الخطط الزراعية الهادفة إلى توفير الخدمات للفلاحين والمزارعين وهذه مبادرة مهمة أسعدت المهندسين الزراعيين

مديرية زراعة البصرة تعلن عن تنفيذ كامل الخطة الصيفية

وأكد مدير زراعة محافظة البصرة عن تنفيذ كامل الخطة الصيفية البالغة (14563) دونما بنسبة 100% حيث تم زراعة مختلف المحاصيل الزراعية الصيفية للموسم الصيفي 2021 منها 7153 دونما تروى بمياه الأنهار ضمن قواطع القرنة ، المدينة ، الدير ، الهارثة ، عز الدين سليم ، شط العرب ، النشوة ، الإمام الصادق ، الإمام القائم ، ابي الخصيب ، الفاو ، السيبة و 7410 دونم تروى بمياه الآبار ضمن قاطعي الزبير و سفوان وهذه المساحات تزرع بالخضر الورقية و الباميا و الباذنجان و خيار الماء و الذرة الصفراء و الذرة البيضاء و الفلفل و الماش و البطيخ و الرقي ولوبيا وخيار القثاء أضافة إلى المحاصيل العلفية كالجت

استقبال ممثلين عن مركز التجارة العالمي ITC لبحث أطر التعاون المشترك

وأستقبلنا ممثلين عن مركز التجارة العالمي ITC والمدعوم من الاتحاد الاوروبي لمناقشة مشروع تعزيز سلاسل القيمة الغذائي للزراعة والاغذية الزراعية وتحسين السياسات التجارية وبحضور مدير قسم خدمات الثروة الحيوانية الدكتور حيدر عدنان وطرحنا اهم المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي وخصوصا التحديات التي تواجه مزارعي محصول الطماطم لاهمية هذا المحصول في دعم السله الغذائية

ومن اهم الحلول التي طرحت خلال اللقاء هو انشاء معمل معجون الطماطم لاستيعاب الوفرة الناتجة خلال فترة الانتاج والحفاظ على المردود المالي والاقتصادي لمنتجي مزارع الطماطم كما اشرنا الى امكانية انشاء بيوت بلاستيكية لاستدامة انتاج هذا المحصول على طول السنه واقترحنا ان تدار هذه المشاريع من خلال جمعيات تخصصيه مثل (جمعية منتجي الطماطم ) للمساهمة في تنظيم عمل وإدارة المزارعين تحت اشراف مديرية زراعة البصرة ويمكن ان تقسم هذه الجمعيات الى مجاميع صغيره تظم (٥٠ مزارع ) لتسهيل إدارة المزارع.

وتم مناقشة عدد من المواضيع الاخرى المتعلقة بالتعاون المشترك بين المديرية ومركز التجارة العالمي منها دعم المنتج الوطني وتزويد الفلاحين والمزارعين بالادوات والمعدات الزراعية،ودعم الاقتصاد الوطني بالتركيز على الصناعات التحويلية ودعم الشباب الريفي وتبني برامج وانشطة لتطوير قدراتهم الزراعية.

ومن جانبه قدم مدير قسم خدمات الثروه الحيوانيه وبشكل مفصل التحديات التي تواجه عمل اصحاب حقول الدواجن في المحافظة واهم المعوقات التي تواجه العملية الانتاجيه كارتفاع اسعار الاعلاف بسبب ارتفاع اسعار المواد الاوليه الخام الداخلة في صناعة الاعلاف والأدوية واللقاحات الصحية والبيطرية نتيجة لارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

كما تم تقديم اهم المقترحات التي تساعد في النهوض بنشاط قطاع الدواجن منها أقامة معامل الاعلاف ودعم اسعارها وتوفير اللقاحات الصحية البيطرية وإقامة مشاريع المفاقس والمجازر علاوة على معامل تدوير فضلات الدواجن .