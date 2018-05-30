الصدر يؤكد ضرورة تشكيل حكومة وطنية راعية لحقوق جميع المكونات

بغداد ـ الصباح الجديد:

شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على تشكيل حكومة وطنية “أبوية” تكون راعية لحقوق جميع المكونات، وذلك خلال لقائه مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، الذي هنأه بفوز تحالف “سائرون ” في الانتخابات.

وذكر المكتب الخاص للصدر، في بيان اطلعت عليه “الصباح الجديد”، أن “زعيم التيار الصدري التقى أمس، أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، في قصر دسمان”، مبينا أن “الجانبين تبادلا التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان”.

واضاف البيان: “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الودية بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز الروابط والتعاون المشترك البناء الذي يسهم في توطيد الاستقرار والرخاء”، مشيرا الى ان “الصدر عبر عن رؤيته لشكل الحكومة القادمة”.

وأوضح أن “الصدر أكد خلال اللقاء، على وطنية الحكومة وأبويّتها وأن تكون راعية لحقوق جميع المكونات والأقليات بجميع انتماءاتهم ومستظلة بالخيمة الوطنية الواسعة”.

وكان زعيم التيار الصدري، توجه أمس الاول الثلاثاء، إلى الكويت تلبية لدعوة رسمية.