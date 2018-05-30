مفوضية الانتخابات تلغي أكثر من ألف محطة اقتراع

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت مفوضية الانتخابات، أمس الأربعاء، إلغاء أكثر من ألف محطة انتخابية في انتخابات الداخل والخارج، في حين أشارت إلى تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين، أكدت استمرارها بتسلّم الطعون “وعدم ترددها” في معالجة أي خروق.

وقالت المفوضية في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، انها ” شكلت لجانا فنية وقانونية من موظفي المفوضية عملت لعدة أيام، وتم إلغاء 102 محطة في 10 محافظات شملت بعض محطات من التصويت العام مع الخاص مع التصويت المشروط للنازحين والحركة السكانية وبشكل مختلف والتي وردت شكاوى حمراء من قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع توزعت على المحافظات وكالاتي: اربيل 7، الانبار51، بغداد/الكرخ17، صلاح الدين11، نينوى16″.

وأضاف البيان، أن “المفوضية لم تكتفِ بشكاوى الأحزاب فقط بل أرسلت لجاناً فنية متخصصة لغرض تدقيق المحطات التي يعتقد انها تم التلاعب بها حيث الغت تلك اللجان الفنية 852 محطة من أصل 2000 تم تدقيقها من قبل تلك اللجان في المكتب الوطني في بغداد وموزعة كالاتي: اربيل73، الانبار50، السليمانية96، بغداد/الرصافة3، بغداد/الكرخ3، دهوك 224، ديالى 2، صلاح الدين36، نينوى179، كركوك186″.

واوضح أن ” ما يتعلق بالمحطات الملغاة في انتخابات الخارج فقد بلغ مجموعها 67 محطة موزعة على الدول الاتية: المانيا10، الاردن22، امريكا31، السويد2، بريطانيا1، تركيا1″، مضيفةً “بذلك يكون إجمالي العدد النهائي للمحطات الملغاة يساوي 1021 محطة في داخل العراق وخارجه في انتخابات 2018”.

ولفت البيان، إلى “تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين”، متابعاً أن “المفوضية تؤكد سلامة اجراءاتها في أجهزة العد والفرز الالكتروني وهي منفتحة على جميع الأحزاب والقوائم الانتخابية وتعمل على دراسة جدية بكل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة بالأحزاب والمرشحين ومستمرة باستلام الطعون ولن تتردد في معالجة أي خروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين”.

وكان مجلس الوزراء قرر في 24 ايار 2018، تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة والمخابرات الوطني والأمن الوطني ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات للتحقيق في الخروق والمخالفات الانتخابية.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، في 24 ايار 2018، ان موعد انتهاء مدة تسلم الطعون بالانتخابات التشريعية سيكون بنهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل، مؤكدةً حرصها على “المحافظة” على أصوات الناخبين.