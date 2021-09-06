القصيدة النبطية والشعبية بالعدد الجديد من مجلة الحيرة من الشارقة

حجاج سلامة

صدر عن دائرة الثقافة بالشارقة العدد الخامس والعشرون من مجلة الحيرة من الشارقة، مشتملاً على روائع الشعر والدراسات الأدبية في موضوع القصيدة النبطية والشعبيّة.

وتنوعت مواضيع الإبداع في باب «أنهار الدهشة» بين قضايا الشعراء الذاتية ومنطلقاتهم الإنسانية، فيما نقرأ في هذا العدد موضوع أدب الرحلة وأساليبه في الشعر النبطي والشعبي.

كما خصصت المجلة دراسة لقراءة اللهجات العربية البدوية في منطقة الجزيرة العربية ودور المستشرقين في ذلك.

وفي باب «من زهاب السنين» نقرأ مفهوم الوقت وتقسيماته في الشعر البدوي وارتباطه بأحاسيس الشعراء.

أمّا في باب «كنوز مضيئة» فنستذكر سيرة الشاعر الإماراتي ابن حبتور من خلال كتاب «قال ابن حبتور»، وفي باب «مداد الرواد» نتعرف إلى مواضيع وأسلوب الشاعر الإماراتي راشد بن غانم العصري شاعر الأمثال واللهجة الأصيلة.

ونتابع في باب «تواصيف» موضوع البرق ومراحلة في الشعر الشعبي التونسي، لنكون في باب «إصدارات» مع قراءة في ديوان الشاعر اليمني غالب الجزيلان.

وفي باب «شبابيك الذات» نتعرّف إلى أسلوب ومواضيع الشاعرة العمانية سماح البلوشي، لنطالع في باب «شاعر وقصيدة» جماليات التصوير لدى الشاعر الإماراتي ياقوت المزاريع من خلال قصيدته «لا للهوى».

وفي باب «عتبات الجمال» نقرأ موضوع قيمة العصا وفضاءاتها في القصيدة النبطية في الإمارات، لنعرّج في باب «فضاءات» على بعض أنواع الشعر الشعبي في منطقة بلاد الشام.

ونقرأ في باب «عيون الشعر الشعبي» ظاهرة الارتجال الشعري بين الأمس واليوم، وفي باب «ضفاف نبطية» نتعرف إلى تجربة الشاعرة البحرينية الشيخة خلدية آل خليفة.

أما في باب «مرآة الكتب» فنكون مع كتاب «فهرست الشعر النبطي» الذي يوثق لقصائد عدد من القبائل والحواضر والبوادي العربية.

وأخيراً نكون في باب «شدو الحروف» مع قراءة في قصيدة «الأشقر» للشاعر الإماراتي إبراهيم النجيدي. وخلال العدد تستمر الإبداعات في باب «بستان الحيرة»، من خلال بعض الأشعار المكثفة والقصيرة لعدد من المبدعين.

يذكر ان « مجلة الحيرة من الشارقة « تصدر تكريما لاسم قرية « الحيرة « التي تقع على ساحل إمارة الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نشأ فيها عدد من الشعراء.

والمجلة هي أحد إصدارات دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، برئاسة سعادة الأستاذ عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، وتضم هيئة تحرير المجلة التي يشرف عليها، بطي المظلوم مدير مجلس الحيرة الأدبي: محمد عبد السميع، الذي يتولى سكرتارية التحرير، وناصر الشفيري، ومريم النقبي، عضوا هيئة التحرير، بجانب محمد باعشن، مسئول التصميم والإخراج، والتصوير لإبراهيم خليل حمو.