تمهيد

أهم الشهادات الشهادة الحِسيّة التي تنبعث عن معايشة ومعاشرة ومجالسة .

والزهري هو ممن عايش الامام السجاد (ع) ووقف بنفسه على أحواله وهذا بعض ما قاله في الامام زين العابدين (عليه السلام) .

-1-

قيل للزهري :

لقيتَ عليّ بن الحسين (ع)

قال :

نعم لقيتُه ، وما لقيتُ أحداً أفضلَ منه، والله ما علمتُ له صديقاً في السر، ولا عدوا في العلانية .

فقيل له :

وكيف ذلك

قال :

لأني لم أَرَ أحداً وإنْ كان يُحبه الاّ وهو لشدّة معرفته بفضله يحسده ، ولا رأيتُ أحداً وإنْ كان يُبغضه الاّ وهو لشدة مداراته له يداريه .

أقول :

إنّ الامام السجاد يحسده الحاسدون انبهاراً بمناقبه وفضائله ومكارم أخلاقه ..

يحسدونه لأنهم لا يستطيعون أنْ يبلغوا معشار ماكان عليه من فضل وعبادة وتألق في سماء المعالي كلها

وكما قال الفرزدق :

اذا رَأَتْهُ قريشٌ قال قائِلُها

الى مكارم هذا ينتهي الكرمُ

-2-

ويقول الزهيري :

انه راى الامام السجاد (ع) في ليلةٍ باردةٍ مطيرة ، وعلى ظهره دقيقُ ، وهو يمشي

فقال :

يا ابن رسول الله ما هذا ؟

قال :

أريد سفراً أُعِدّ لُه زاداً أ، حمِلُهُ الى موضع حريز .

فقال الزهيري :

فهذا غلامي يَحْمِلُه عنك .

فأبى

قال الزهري :

أنا أحمِلُهُ عنك ،

فاني أرفَعُكَ عنْ حمله .

فقال علي بن الحسين :

ولكني لا أرفع نفسي عما ينجيني في سفري ، ويُحسن ورودي على ما أرد عليه ،

أسألك بحّقِ اللهِ لمّا مضيتَ لحاجتك وتركْتَني ،

فانصرفَ الزهريُّ عن الامام .

وبعد أيام التقى الزهري بالامام السجاد فقال له :

يا بن رسول الله :

لستُ أرى لذلك السفر الذي ذكرتَه أَثَراً .

قال :

بلى يا زهري ،

ليس كما ظننتَ ،

ولكنّه الموت ، وله استعدّ

إنّما الاستعداد للموت تجنبُ الحرام وبَذْلُ الندى في الخبر “

البحار ج 46 ص 276-277

نقلا عن علل الشرائع

أقول :

انّ السيرة الحافلة بالجميل من الأفعال، والسديد من الأقوال والعابقة بشذا العبادة والاجتهاد في طاعة الله ، يرصدها الناس فينبهرون بها ويتمنون أنْ تضيء صحائف أعمالهم ببعض ما اتسمت به من سُمّوٍ وعظمةٍ

وقد يَحْسدُ بعضهم عليها .

وانّ السفر الى الآخرة لا يصح أنْ يغيب عنّا،

كما لا يصح ترك الاستعداد له بكل ما يتطلبه ذلك من محاسبة للنفس ومراقبه شديدة لها

وهنا تكمن العظة ،

فأين المتعظون ؟

نسأله تعالى أنّ يوفقنا واياكم للانتصار على أنفسنا ،

وحملها على الاهتمام بالزاد الى المعاد ،

انه هو المسدّد والموفق وهو نعم المولى ونعم النصير .

حسين الصدر