“ملحمة المواجع “.. البحث عن شمس تنير الطريق الى الخلاص

المسرح في كركوك..

سمير خليل

على قاعة المركـز الثقافي في كركوك قدمت مديرية الثقافة والفنون/ كروب المسرح الحديث في كركوك التابعة لنقابة الفنانين العراقيين وبالتعاون مع فرقة اشتي للمسرح، مسرحية “ملحمة المواجع ” المأخوذة فكرتها من لوحات تشكيلية تعبيرية للفنان سامان أبو بكر بعنوان (البحث عن الشمس).

المسرحية تأليف واخراج وسينوغرافيا الفنان قاسم غمكين وتمثيل محمود يوسف وهونر شوقي وعمرنافع ومحمد جوهر وحمه فرهاد وسلطان عبدالله واحمدي محمد وعمرشاكر، وحضور خاص للفنانين سيروان بيلانه وسلام زنكنه.

عن فكرة المسرحية يقول المؤلف المخرج قاسم غمكين: “تحذرنا المسرحية من التطرف والطائفية، والكشف عن الايادي الخارجية التي تتحرك بالشر وتحاول ان تفرق بين الناس. علينا ان ننتبه كثيرا لهذه الافكار المميتة التي لو استمرت في حياتنا لدمرَّتنا جميعاً، كذلك تشير ثيمة المسرحية الى الانتظار والبحث عن الخلاص، او بمعنى اخر البحث عن الشمس التي تعد نورا يضيء طريقنا للخلاص”.

ويتابع: “دفعتنا هذه التجربة ان نقوم بتحريك ماكنة النص المسرحي في سبيل تعريف المتلقي له وتحليله باستعمال اساليب مسرحية عديدة تبدأ بالبرختية ثم الواقعية النفسية والرمزية والتعبيرية والعبثية وكذلك في مسرح القسوة لآرتو، التي تستند المسرحية عليها في صراعها المستمر والذي لا يتوقف ابداً “.

ويضيف: “نعبربمسرحيتنا عن معاناة الشعب التي سببها اناس غير منتمين لهذا الوطن ويريدون خرابه وتدميره، رسالتنا واضحة، عدم القبول بهذا الحال، الشعب تجرع الظلم والاستبداد والقتل والنهب فالحكومات كذبة كبيرة، لا حلول على الاطلاق سوى التكاتف والابتعاد عن الطائفية، لنحاول ان ننقي قلوبنا من الكراهية والحقد، نحتاج الى ثورة كبرى، ولكن من منقذنا؟ سؤالنا نفس سؤال صموئيل بيكت: هل سيأتي (جودو)؟ ام نظل على هوى انتظارنا، انتظار الموت!!”.

*هل لك ان تحدثنا عن المسرح في كركوك ومن هم فرسانه؟