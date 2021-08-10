انسحاب التحالف الدولي من العراق سيرفع وتيرة العمليات الارهابية

سيروان بارزاني:

السليمانية ـ عباس اركوازي:

اعتبر الحزب الديمقراطي الكردستاني انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق واقليم كردستان بمثابة كارثة حقيقية.

وقال مسؤول محور كوير مخمور في قوات البيشمركة سيروان بارزاني ان:” تنظيم داعش الارهابي يسعى للعودة وبقوة وهو قد تمكن من رفع وتيرة عملياته العسكرية في الاونة الاخيرة ليظهر للناس بانه ما زال يمتلك زمام المبادرة وانه باق وهو ما ظهر جليا في استهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية في عدد من المحافظات “.

وكان عناصر من داعش قد قاموا قبل ايام باختطاف عدد من المواطنين الكرد بالقرب من قضاء مخمور عبر اقامة سيطرة وهمية على الطريق الواصل بين اربيل ومخمور، وهو ما يؤشر قدرة هذا التنظيم على استهداف الامن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.

واضاف بارزاني ان ” وزارتي الدفاع في الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في تنسيق مستمر لتدارك الفراغ الامني الذي خلفه عدم وجود تنسيق جيد بين هذه القوات في مناطق التماس بين البيشمركة والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها “.

مؤكدا ان ” القوات الامنية ما زالت بحاجة الى الدعم والمساندة من قوات التحالف الدولي التي تمتلك التكنولوجيا والتجهيزات الحديثة التي تمكن من متابعة ورصد تحركات الجماعات الارهابية، وان انسحاب تلك القوات سيؤدي دون شك الى ارتفاع حدة العمليات الارهابية الى عشرة اضعافها ، وتراجع الحرب القائمة على الارهاب في مختلف مناطق العراق دون استثناء “.

ويذكر في هذا الصدد ان صحيفة نيويورك تايمز، كانت حذرت من ان انسحاب القوات الاميركية من العراق سيخلف كارثة، وسيعيد الى الاذهان مخاطر عودة داعش.

واضافت الصحيفة في تقرير نشره الكاتب اندرو باسفيجي، حول المخاطر الكارثية التي يمثلها انسحاب القوات العسكرية الاميركية من العراق.