أدفوكات وسكوب

فلاح الناصر

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من المؤمل ان يشد منتخبنا الوطني لكرة القدم نهاية هذا الاسبوع رحاله صوب مدينة ملقا الإسبانية لبدء معسكرا تدريبيا يستمر 10 ايام تحضيرا لمنافسات الحسم المونديالية، منتخبنا الوطني بقيادة المدرب الهولندي ديك ادفوكات ينتظر المشاركة الرسمية ابتداء من يوم 2 أيلول المقبل بلقاء نظيره الكوري الجنوبي في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، وبلا شك فأن المهمة لن تكون مفروشة بالورود، وهي كذلك لن تكون عسيرة، في ضوء النتائج الايجابية التي تحققت لأسودنا بعهدة المدرب السلوفيني كاتانيش، فالامل معقودا على خلفه الهولندي أن يحقق الطموح وان نرى منتخبنا الوطني في مسرح المونديال للمرة الثانية بعد تسجيله أول حضور في كأس العالم بالمكسيك 1986.

أن المنتخب الوطني يحتاج الدعم من جميع الجوانب، والمساندة لأسود الرافدين ضرورة، بل هي تمثل مصلحة عليا للوطن الجريح الذي سينهض بهمة ابناءه الغيارى والمخلصين للحاق بالركب، ولعل كرة القدم، والرياضة بصورة عامة تعد واجهة مهمة تسهم في تأكيد نبض الحياة في عراقنا الابي.

الإنباء الواردة إلينا تؤكد ان المدرب الهولندي، سيوجه الدعوة لاسماء متميزة من المغتربين، بعضهم قدم اوراق اعتماده بصورة ايجابية في مناسبات سابقة مع المنتخب الوطني، وهنالك وجوه جديدة ستنضم إلى التشكيلة الوطنية للمرة الاولى، في خطوة لتدعيم الصفوف قبل البدء برحلة التحدي.

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في ملعب كربلاء الأولمبي، تتواصل تدريبات المنتخب الاولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب التشيكي سكوب، الملاك التدريبي نجح في تأمين منح فرصة متساوية للاعبين الذين شملتهم الدعوة للانخراط في المعسكر التدريبي، اذ تم توزيع اللاعبين بين مجموعتين كل مجموعة تؤدي تدريباتها لمدة 7 أيام، وفي النهاية سيتم اختيار الاصلح لتمثيل الأولمبي في التصفيات الاسيوية المقبلة.

وحسنا فعلت الهيأة التطبيعية عندما أوكلت مهمات تدريبية مع المنتخبين الوطني والأولمبي لملاكات عراقية، فالوطني يعمل ضمن ملاكه التدريبي المساعد الكابتن رحيم حميد ومدرب حراس المرمى احمد جاسم وعلي النعيمي محللا فنيا، في حين يشترك ضمن الاولمبي سعد حافظ وعباس عبيد ومدرب حراس المرمى أبراهيم سالم.

وفي وقت تدور عجلة النحضيرات للمنتخبين الوطني والأولمبي، وسط اهتمام كبير، نتطلع لان نرى تأثيرات ايجابية من المدرستين الهولندية والتشيكية على قدرات لاعبينا وان يكون وجود أدفوكات وسكوب عامل مهم في الارتقاء بمراحل الاستعداد وتسجيل الافضل في المهمات المقبلة.