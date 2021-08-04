منتخب يد مصر يصعد لنصف نهائي الأولمبياد لملاقاة فرنسا غدا

المغربي سفيان البقالي يتوج بذهبية سباق 3000 متر موانع

طوكيو ـ وكالات:

صعد المنتخب المصري لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، لأول مرة في تاريخه إلى منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال المدة من 23 تموز الماضي وحتى 8 آب الجاري..وتأهل «الفراعنة» لقبل النهائي عقب فوزه على المنتخب الألماني بنتيجة (31 -26) في المباراة التي أقيمت أمس في ختام منافسات دور الثمانية بالأولمبياد.وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء النيل بنتيجة 16 – 12، قبل أن يحافظوا على الفوز خلال أحداث الشوط الثاني.وتألق لاعبو مصر سواء على المستوى الدفاعي بقيادة كريم هنداوي والذي زاد عن مرماه في العديد من الكرات، أو الجانب الهجومي بقيادة يحيى الدرع وعمر الوكيل ويحيى خالد.

وصعد أبناء النيل لربع نهائي الأولمبياد بعد احتلالهم لوصافة المجموعة الثانية فيما حصد منتخب الماكينات الألمانية على المركز الثالث بالمجموعة الأولى. ويلعب المنتخب المصري ضد فرنسا في نصف النهائي يوم غد الخميس، في حين يواجه منتخب إسبانيا منافسه الدنمارك في لقاء نصف النهائي الآخراليوم ذاته.

من جانبه، أهدى العداء سفيان البقالي بلاده المغرب ذهبية سباق 3000 متر موانع ضمن مسابقات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».إنجاز البقالي حققه بعد أن حصل على المركز الأول في السباق المثير برقم بلغ 8:08.90 دقيقة، فيما حل الإثيوبي لاميشا غريما في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية برقم بلغ 8:10.38 دقيقة، وجاء الكيني بنجامين كيغان في المركز الثالث برقم بلغ 8:11.45 متر.

وقال العداء المغربي سفيان البقالي المتوّج بذهبية 3000 متر موانع في أولمبياد طوكيو إن فوزه بالميدالية الأولمبية حلم تحقق بعد سنوات من العمل الجاد.. وعبّر البقالي عن سعادته الكبيرة بالفوز مهدياً التتويج لملك المغرب وللشعب المغربي ولوالديه ومضيفاً أن فوز القطري معتز برشم يوم أمس بذهبية الوثب العالي حفزّه على التألق اليوم والفوز بالذهب الأولمبي.

من جانبه، كسر النرويجي كارستن ورهولم الرقم العالمي في سباق 400 م حواجز للرجال في ألعاب القوى ضمن طوكيو 2020.وقطع كارستن مسافة السباق خلال 45.94 ثانية ليحطم الرقم العالمي السابق في منافسة شهدت تحطيم العديد من الأرقام القياسية.. وكسر كارستن رقمه السابق الذي حققه في بداية يوليو 2021 والبالغ 46.70.

وبعد أن حقق فارس إبراهيم ذهبية في رفع الأثقال وبرشم ذهبية في الوثب العالي، كانت الآمال في قطر معلقة على عبد الرحمن صامبا الذي اكتفى بتحقيق أفضل رقم له هذا الموسم، 47.12 والمركز الخامس.

ونال الأميركي راي المركز الثاني 46.17 والبرازيلي أليسون سانتوس 46.72.وحطم كل من راي وسانتوس رقميهما الشخصيين السابقين.وتحدث ورهولم بعد السباق عن الليلة السابقة قائلاً: «كنت أفكر أنني لم أكن قادراً على النوم، كان يوم التصفيات طويلاً ومميزاً بالأمس، التأهل صباحاً ونصف النهائي مساء».وتابع: «كان لدي الشعور الذي كنت أحسّ به في عيد الميلاد عندما كنت في السادسة من عمري، شعور يخف كلما تقدمنا في العمر، لكنني أحسست به ليلة أمس».

ومنحت مالايكا ميهامبو ألمانيا ذهبية جديدة في طوكيو 2020 من خلال منافسات الوثب الطويل للسيدات في ألعاب القوى.. وقلبت مااليكا الموازين في محاولتها الأخيرة محققة أفضل رقم لها هذا الموسم 7.00 أمتار لتنال الذهب بفارق بسيط عن الأميركية بريتني ريسي والنيجيرية إيسي برومي.وتعادلت بريتني وإيسي 6.97 لكن الأفضلية كانت للبطلة الأميركية بفضل ثاني أعلى رقم لها أمام منافستها.

إلى ذلك، تأهل كلّ من منتخب أميركا ومنتخب سلوفينيا إلى نصف نهائي كرة السلة للرجال في الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.ونجح منتخب أميركا في تجاوز اختباره الصعب أمام إسبانيا 95-81 بعد منافسة لافتة في أول ربعين.وانتهى الربع الأول بتقدم إسبانيا 21-19 فيما عادت أميركا لأجواء اللقاء بشكل طفيف في الربع الثاني 24-22 قبل أن تؤكد تفوقها في الثالث 26-20 وتنهي الأمور بشكل كامل في الربع الأخير 26-18. وكان ريكي روبيو نجم إسبانيا صاحب أعلى معدل تسجيل (38 نقطة) فيما اتسم أداء الفائز بالجماعية وسط تألق كيفين دورانت (29 نقطة).. وكان منتخب سلوفينيا أول الواصلين إلى الدور نصف النهائي بتجاوزه نظيره الألماني بفارق 24 نقطة 94-70 فجر أمس.. وتابعت سلوفينيا بقيادة نجمها لوكا دونيشيتش صاحب 20 نقطة الأداء المميز في طوكيو 2020 بتحقيق الفوز الرابع توالياً.. وكان زوران دراجيتش أفضل مسجل في المباراة (27) نقطة علماً أن الفوز أتى بفضل الأداء القوي لسلوفينيا في الربعين الأول والأخير تحديداً.وجاءت نتائج الأرباع 25-14 و19-23 و 22-17 و 28-16.وسيلعب منتخب سلوفينيا مع الفائز من مباراة إيطاليا وفرنسا.كما ستلعب أميركا مع الفائز من مباراة أستراليا والأرجنتين.