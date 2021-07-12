اليوم.. الجوية في ضيافة الميناء بافتتاح الجولة 37 لدوري الكرة الممتاز

سكوب يحضر نهائي بطولة الكأس

بغداد ـ الصباح الجديد:

يحل فريق نادي الجوية المتوج بطل لدوري الكرة الممتاز للموسم الحالي 2020/2021 ضيفا على فريق الميناء في ملعب الفيحاء بالساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين ضمن افتتاح الجولة 37 لدوري الكرة الممتاز، ويملك الجوية 80 نقطة بالصدارة في حين للميناء 45 نقطة بالترتيب التاسع.

وتقام يوم غد الثلاثاء اربع مباريات، القاسم صاحب الترتيب الثامن عشر وله 38 نقطة يضيف السماوة الذي هبط الى دوري الدرجة الاولى بالمركز الاخير وله 26 نقطة في ملعب الكفل في الساعة 5 مساء، ويشهد ملعب أمانة بغداد مباراة الزوراء ثاني اللائحة بـ 72 نقطة والكرخ العاشر بنقاطه الـ 41 في التوقيت ذاته، في حين تجرى مباراة زاخو الثامن وله 48 نقطة والنجف ثالث الترتيب وله 68 نقطة في ملعب الاول في الساعة 5 مساء ايضا، ويضيف ملعب النجف الدولي مباراة نفط الوسط الخامس بنقاطه الـ 61 والديوانية صاحب المركز السادس عشر وله 37 نقطة في الساعة السابعة والنصف مساء.

وتجرى الاربعاء 3 مباريات، الطلبة بالمركز السابع عشر وله 35 نقطة يواجه الحدود بالمركز التاسع عشر ما قبل الاخير وله 30 نقطة في ملعب الساخر احمد راضي في نادي الكرخ في الساعة 5 مساء، وامانة بغداد بالمركز السادس 48 نقطة يضيف في ملعبه فريق نفط ميسان الرابع عشر وله 39 نقطة في التوقيت ذاته، ويلتقي اربيل الثاني عشر بـ 41 نقطة والصناعات الكهربائية بالمركز الثامن عشر وله 33 نقطة في ملعب فرانسوا حريري في الساعة السابعة والنصف مساء، وتختتم مباريات الجولة يوم الخميس باقامة مباراتين، الشرطة رابع الترتيب وله 65 نقطة يلاقي نفط البصرة الحادي عشر وله 41 نقطة في ملعب الصناعة في الساعة 5 مساء، والنفط السابع وله 46 نقطة يتواجه امام الكهرباء الثالث عشر وله 40 نقطة في ملعب التاجي في التوقيت ذاته.

من جانب اخر، كشف نادي الزوراء، عن الفحوصات الطبية الاخيرة لحارس الفريق جلال حسن ومدافعه الحسن حوابيب.وذكر النادي في بيان ان” الفحوصات الطبية للحارس جلال حسن والمدافع الحسن حوابيب تؤكد على ان الاصابة غير مقلقة للاثنين.. واضافت” هما بحاجة للراحة ليومين على ان يعودا للتدريبات مع الفريق بعد مباراة الفريق القادمة امام الكرخ يوم غد الثلاثاء.

وفي سياق اخر، يصل التشيكي ميروسلاف سكوب مدرب المنتخب الأولمبي، بغداد، الجمعة المقبل، لحضور نهائي كأس العراق بين القوة الجوية والزوراء، في اليوم نفسه بملعب الشعب الدولي.وقال مصدر في اتحاد الكرة إن سكوب سيباشر عمله بشكل رسمي مدربا للمنتخب الأولمبي، بعد أن شارف الدوري الممتاز على الانتهاء وبالتالي باتت الأجواء ملائمة للمدرب بدعوة اللاعبين الراغب بضمهم للفريق، تحضيرات لتصفيات آسيا دون 23 سنة.

وأشار إلى أن سكوب وضع منهاج تحضير المنتخب لتصفيات آسيا وينتظر نهاية الدوري المحلي للإعلان عن اللاعبين، لافتا أن القائمة ستضم عددا من المحترفين في أوروبا.يشار إلى أن المنتخب العراقي سيلعب تصفيات آسيا دون 23 سنة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وأفغانستان والمالديف.

وفي جانب اخر، أعلن مدير إعلام وزارة الشباب والرياضة الدكتور موفق عبد الوهاب أن الجهات الرسمية أعطت الضوء الأخضر لدخول عدد من الجماهير لحضور نهائي كأس العراق بين قطبي الكرة العراقية القوة الجوية والزوراء في ملعب الشعب الدولي يوم الجمعة المقبل.وقال عبد الوهاب إن وزارة الشباب والرياضة حصلت على موافقة رسمية من رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لدخول عدد محدد من الجماهير لحضور مباراة نهائي كأس العراق وفقا للبروتوكول الصحي ويشترط توفر بطاقة التطعيم للجمهور الراغب بالحضور.

وبين أن العدد المسموح له بالدخول هو 10 آلاف مشجع حيث تبلغ سعة ملعب الشعب الدولي ما يقارب 30 ألفا، لافتا إلى أن العدد سيوزع ما بين الجهة المكشوفة وجوانب المقصورة فيما ستكون المقصورة الرئيسية للضيوف واللاعبين القدامى وعدد من الشخصيات.وأوضح أن آلية بيع التذاكر ستكون إلكترونيا ويشترط لمن يود الحجز توفير بطاقة تطعيم ضد فيروس كورونا، منوها بأن هناك منهاج أعد بشكل دقيق لحفل الختام الذي سيحيه فنانون عرب ومحليون.يشار إلى أن الحكومة العراقية منعت دخول الجمهور إلى الملاعب منذ بداية جائحة كورونا إلى الآن وستكون مباراة نهائي كأس العراق هي أول مباراة يسمح خلالها بعودة الجماهير إلى الملاعب.