اختتام بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم المصغرة

بغداد ـ سمير خليل:

اختتمت على ملعب ئاريا في مدينة السليمانية مباريات بطولة كأس الجمهورية التي نظمتها ورعتها جمعية كرة القدم المصغرة في العراق بمشاركة (12) فريق واستمرت خمسة ايام، وقال الكابتن حاتم عبود منظم البطولة ان الفرق المشاركة بالبطولة كانت : الانبار والخالدية من قضاء الحبانية، وبغداد الرصافة ، و بغداد الكرخ وابوغريب، والسليمانية، وحلبچة، والدجيل، ويثرب، و فريق سعد من صلاح الدين، وسامراء، ولاوچاك من قضاء جمجمال، اللجنة المنظمة للبطولة تشكلت من الكباتن : حاتم عبود وعبدالرحمن المحمدي وحمة كوران وسامر عبدالله محمود وخليل سليمان، قسمت الفرق المشاركة على مجموعتين على ان يترشح اول وثاني المجموعة للمربع الذهبي».

واضاف» ارتقت الى هذا المربع فرق خالدية الصمود وبغداد الرصافة وسعد من صلاح الدين وسامراء، واسفرت المباراتين الحاسمتين في هذا الدور عن فوز خالدية الصمود على نظيره بغداد الرصافة بخمسة اهداف مقابل هدفين وسعد من صلاح الدين على سامراء بركلات الترجيح، وفي مباراة الختام تمكن فريق سعد من صلاح الدين من الفوز على فريق خالدية الصمود باربعة اهداف لهدفين ويحرز لقب البطولة»،وتابع «حصل اللاعب احمد خميس من خالدية الصمود على جائزة افضل لاعب في البطولة، و محمد محمود من بغداد الرصافة كافضل حارس، اما هداف البطولة فكان محمد محمود من السليمانية، وفاز بجائزة اللاعب المثالي احمد كاظم من صلاح الدين، وذهبت جائزة افضل مدرب في البطولة للكابتن مصطفى عبدالخالق من بغداد الرصافة». واشار الكابتن عبود ال ان ستة حكام وست حكمات ادارو مباريات البطولة، اثنان من الرجال دوليين هما :عدنان خلف طلاب وشوان افراسياب علي بالاضافة للحكام وائل نوري و شاكر محمود وسوران محمد ومجيد ابراهيم، اما طاقم الحكام النسوي فتألف من : بيام حسن و رويدا فريدون وريناس حسن وشاگول حسين و بيان حميد»، وختم» ادار المباراة النهائية طاقم تحكيم مؤلف من: شوان افراسياب ووائل نوري و رويدا فريدون وبيام حسن حكما رابعا، فيمااشرف على المباراة حاتم عبود».

جدير بالذكر وحسب الكابتن حاتم عبود فان هذه الفرق برمتها تابعة لجمعية كرة القدم المصغرة في العراق التي يراسها الاستاذ محمد هادي الاعظمي وهذه اللعبة معترف بها دوليا واسيويا ولديها مشاركات في بطولات خارج العراق سنة 2018 كاس العالم في تونس، و كاس القارات 2019 في تونس ايضا و كاس العالم في استراليا 2020.