جدلية الوقت والكتابة.. في العدد الجديد من مجلة الجوبة الثقافية

حجاج سلامة

في عددها الجديد، الصادر أخيرا، عن مركز عبد الرحمن السديري الثقافي، بالمملكة العربية السعودية، خصصت مجلة الجوبة الثقافية الفصلية، ملف العدد الذي حمل الرقم 71، حول ” الكتابة بين الزمن وعدميته “.. وتضمن ثلاثة عشر مشاركة ما بين مقال ودراسة.

وفي الملف يتناول خالد ربيع السيد موضوع ” ديناميكية الفنون وارتباطها بعامل الوقت “، ودار مقال محمد العامري عن ” الزمن الدائري “، فيما يكتب محمد علي حشن الجفري عن ” الساعة السادسة ظهرا “، ويناقش الدكتور توفيق زهير قضية ” الزمان في الفكر العربي الإسلامي “، ويستعرض الدكتور راشد عيسى ” جدلية الوقت والحياة عند الشعراء “، ويأخذنا الدكتور احمد بن ماضي الماضي في حوار حول ” فلسفة الزمن وعشبة الخلود “، فيا يذهب محمد سلام جميعان لمناقشة ” الزمن في الفكرويات الإسلامية “، وتتساءل الدكتورة هويدا صالح عن ” فن إدارة الوقت.. وكيف يمكننا تطوير ذواتنا “، وتتساءل – أيضا – الدكتورة هناء البواب ” الزمن وسيط للكتابة.. أم الكتابة وسط للزمن “، وأما الدكتور منتصر الخفاجي فراح من جانبه فيطرح سؤالا آخر هو ” كيف ننتصر للزمن.. الزمن بين الكتابة والوهم “، ويترجم لنا إسكندر بيكوا مقال آلان بيكي بيسوا عن ” اتجاهات الزمن ومشكلاتُه “، وتكتب لنا سميرة الزهراني عن ” أوقاتنا بين الاستثمار والتفريط “.

وفي نصوص العدد.. نقرأ قصائد وقصص لهؤلاء: هشام بن الشاوي، ورجاء عبد الحكيم الفولي، وعقل بن مناور الضميري، وليال الصوص، وفهد أبو حميد، وعبد الوهاب الملوح، وسامي أبو بدر، والدكتور أحمد اللهيب، وعمر بوقاسم.. وتترجم لنا مي ممدوح ” سيرة من أدب الأويغور “.

وفى مواجهات.. يحاور ياسر الششتاوي، الكاتب والشاعر أحمد فضل شبلول.. كما يحاور كمال أبو النور، الشاعر محمود خير الله، كما تحاور أسرة تحرير المجلة الروائي، خالد عبد الكريم الحمد.

وفي نوافذ نقرأ لغازي خيران الملحم ” الحلم المعلق لخالد عبد الكريم وملامحها الجوفية بامتياز “.. ونقرأ للدكتور عائض الردادي ” رحلة الشتاء بين الدخول وحومل “.. ونقرأ لمحمد عبد الرزاق القشعمي ” خالد البسام 1375 – 1436 “.. ونقرأ للدكتورة هياء بنت عبد الرحمن السمهري ” حديث الوجدان في كتاب سنوات الجوف.. ذكريات جيل “.. وعلي الصفحة الأخيرة يجول بنا صلاح القرشي وسط عوالم ” ابطال نجيب محفوظ “.

يرأس مجلس إدارة مركز السديري الثقافي الذي يُصدر ” الجوبة ” فيصل بن عبد الرحمن السديري.. وتتكون هيئة النشر ودعم الأبحاث بالمركز من الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد رئيسا، وعضوية الدكاترة خليل بن إبراهيم المعيقل، ومشاعل بنت عبد المحسن السديري، وعلى دبكل العنزي، ومحمد بن احمد الراشد.. ويُشرف على تحرير المجلة إبراهيم بن موسي الحميد، وتتكون هيئة التحرير من محمود الرمحي ومحمد صوانة، والإخراج الفني لخالد الدعاس.