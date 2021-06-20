ورش عمل عن السلامة اللغوية ومهارات الاستعداد للاختبارات واختتام المناظرات العلمية

جامعة البصرة للنفط والغاز

البصرة ـ سعدي السند:

يتابع مكتبنا في البصرة أنشطة وفعاليات جامعة البصرة للنفط والغاز بالتنسيق والتعاون مع الزملاء في اعلام وعلاقات الجامعة .

فقد نظمت كلية هندسة النفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز ورشة عمل عن موضوع السلامة اللغوية في المخاطبات الرسمية .

وحاضر في الورشة التدريسي في قسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفط المدرس المساعد خلدون كاظم هاشم الموسوي، وبحضور عدد من تدريسي ومنتسبي وطلبة الكلية، اذا اشار الموسوي الى الأخطاء الشائعة التي ترد في الكتب الرسمية اثناء المخاطبات الكتابية واشار الى ضرورة تعيين مصحح لغوي في الدوائر الحكومية يتابع تنقيح وتدقيق الكتب قبل طباعتها، كما أوضح بعض المصطلحات الخاطئة المستخدمة في الحياة اليومية والدخيلة على اللغة العربية، واشار المحاضر الى دور المختصين في اللغة العربية من اجل الحفاظ على اصالة اللغة ومفرداتها فهي لغة القران الكريم ويجب الحفاظ على هويتها واصالتها في تعاملاتنا الرسمية

المناظرات العلمية

واسدل الستار على المناظرات العلمية بين طلبة كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز وذلك صباح اليوم الخميس السابع عشر من حزيران الجاري بفوز فريق قسم إدارة وتسويق النفط والغاز المرحلة الرابعة على فريق قسم اقتصاديات النفط والغاز المرحلة الأولى /الدراسة الصباحية بـ( 60) مقابل (40) درجة في المباراة الختامية التي شهدت منافسة شديدة ، وادار تقديم الحفل الختامي عميد الكلية الدكتور سامي هاشم الساعدي ، وتم تكريم الفائزين بالمركز الأول والثاني بالجوائز والهدايا فضلاً عن تكريم عدد من الحضور المشارك بالاجابة على بعض الاسئلة وسط ترحيب واشادة من الطلبة لتنظيم هذه المبادرة المعرفة والعلمية. كما تم تكريم لجان التنظيم واللجنة التحكيمية لدورهما في انجاح فعاليات المناظرات العلمية.

ورشة عمل ارشادية عن مهارات الاستعداد للاختبارات

ونظم قسم ادارة المشاريع النفطية في كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز ورشة عمل ارشادية بعنوان (مهارات الاستعداد للاختبارات الفصلية والنهائية في الجامعات والمعاهد التعليمية) برعاية رئيس جامعة البصرة للنفط والغاز الدكتور محمد هليل حافظ الكعبي وباشراف عميد الكلية الدكتور سامي هاشم الساعدي وعلى قاعة المؤتمرات في الكلية، وادار الورشة الدكتور سامي الساعدي، وحاضر في الورشة المدرس المساعد ياسمين سالم مطرود واستعرضت المحاضرة ابرز النصائح والارشادات التي من شأنها تخفف الضغط عن الطلبة وتمكنهم من الدراسة بارتياح والتركيز خلال الدراسة من خلال اتباع عدة طرق واراحة الذهن والجسد وعدم السهر لفترات طويلة والاعتماد على القراءة في ساعات الصباح الاولى وعدم الانشغال بكل ما يشتت الذهن قبيل اداء الامتحانات وإعتماد الاكل الصحي والتغذية الصحيحة خلال أيام الامتحانات.

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منتجات البلاستيك كما بين طرق تدويره وعدد مرات التدوير

ونظمت كلية هندسة النفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز ورشة عمل عن اعادة تدوير البلاستيك

وحاضر فيها التدريسي في قسم هندسة البوليمرات والبتروكيمياويات المدرس الدكتور حكمت عبد الرحيم علي بحضور عدد من تدريسي ومنتسبي الكلية، وبين المحاضر التعريف بالبوليمر وانواعه وكيفية التعامل معه في صناعة منتجات البلاستيك ، كما بين طرق تدويره وعدد مرات التدوير لكل مادة موضحًا مفهوم التدوير الكيميائي والميكانيكي الأولي، وتطرق إلى خطورة استخدامة في تخزين الطعام خاصة عند تعرضة إلى اشعة الشمس والتي بدورها تودي إلى تحويلة الى مادة سامة توثر سلباً على صحة الإنسان كما ان للبلاستيك اثار سلبية على البيئة نظراً لصعوبة التحلل البايولوجي للبلاستيك اذ يستغرق عدد من السنين للتخلص منه وله تأثيرات على نفوق عدد كبير من الحيوانات ايضاً نتيجة ابتلاعه او الاختناق به . واوضح المحاضر الى ان هناك بعض الأعمال الفنية التي تتم صناعتها من البلاستيك موضحًا اهم المشاريع الصناعية التي من الممكن تحضيرها من البوليمرات ومنها تحضير كواسر الاستحلاب لتنقية النفط الخام من الماء والاملاح وكذلك امكانية ازالة البقع النفطية واسترجاع النفط الخام باستخدام بوليمرات محورة صناعياً. وناقش الحضور في ختام الورشة بعض مخاوف استخدام منتجات البلاستيك نظراً لتأثيراتها السلبية على البيئة والانسان والحيوان.