اتحاد ادباء البصرة يحتفي بالشاعر “مرتضى مريود”

استضاف اتحاد أدباء وكتاب البصرة في أصبوحة متميزة الشاعر مرتضى مريود من محافظة ميسان، وتأتي هذه الجلسة ضمن نشاطات الاتحاد المُعتادة . وقدم الجلسة الشاعر محمود رياض ، بعد الترحيب والتعريف بالشاعر وتحدث عن اهم مميزات شعره ومحطات حياته . وتم خلال الجلسة قراءة للشاعر مرتضى مريود من شعره والذي تنوع بين القصيدة العمودية وقصيدة النثر فهو يُجيد اضرب الشعر. وهذا قليل في الوقت الراهن مثلما يمتاز شعره بأنه نابع عن تجربة ومُعبر عن واقعه. وجرت خلال الاصبوحة بعض المداخلات للحديث عن تجربة الشاعر ومنها ما تحدث به الشاعر والناقد الدكتور سراج محمد الذي تربطه علاقة وثيقة بالمُحتفى ومشروع أدبي متقارب ، وكذلك مداخلة للقاص الاستاذ باسم القطراني ومداخلات اخرى تحدثت عن شعر وكينونة الشاعر ومميزات كتابته. وحضر الاصبوحة جمع من نُخب مبدعي وأدباء البصرة وكذلك أعضاء الهيأة الادارية للاتحاد والذين تحدثوا عن جمالية الجلسة وما دار خلالها من تبادل لأطراف الحديث عن الشأن الثقافي والحركة الثقافية في ميسان بشكل خاص والعراق بشكل عام. كما كان للإعلام حضور متميز في الاصبوحة عبر حضور العديد من الاعلاميين والقنوات الفضائية ووسائل الاعلام الاخرى. يذكر ان الشاعر مرتضى مريود شارك في الكثير من المهرجان الشعرية وجلسات الاحتفاء وهو من الشعراء الشباب في ميسان الذين كان لهم دور في اغلب جلسات الرصيف المعرفي الثقافي ومنتديات الثقافة في محافظته.