الأمم المتحدة وأميركا تطالبان بوقف العمليات العسكرية في جنوب سوريا

موسكو تسعى إلى مقايضة مع واشنطن

متابعة ـ الصباح الجديد:

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والسفيرة الأميركية في المنظمة الدولية نيكي هايلي إنّ على النظام السوري وقف العمليات العسكرية في جنوب سوريا.

وجاء في بيان صادر عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش أنّ «الأمين العام يشعر بقلق بالغ من جرّاء التصعيد العسكري الأخير، بما في ذلك الهجمات البرية والقصف الجوي في جنوب غرب سوريا». وأضاف ان «آلاف الاشخاص» فروا، وغالبيتهم باتجاه الحدود مع الأردن، ما يشكل «مخاطر كبيرة» على الأمن الإقليمي.

ودعا غوتيريش بحسب البيان إلى «وقف فوري للتعصيد العسكري الحالي، وحضّ جميع الأطراف على احترام التزاماتهم» الدولية و»بينها حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية».

وحضّت هايلي من جهتها، روسيا امس الاول الجمعة على ممارسة نفوذها لدى النظام السوري «ليتوقف» عن انتهاك اتفاق خفض التوتر في جنوب غرب سوريا.

وقالت السفيرة الأميركية في بيان «يجب وقف انتهاكات النظام السوري» لاتفاق خفض التوتر في جنوب غرب سوريا.

وأضافت «نتوقع أن تقوم روسيا بدورها في تنفيذ وضمان اتفاق خفض التوتر الذي ساعدت في وضعه» و»استخدام نفوذها لوضع حد لهذه الانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري وكل زعزعة للاستقرار في الجنوب الغربي وعبر سوريا».

وحذرت السفيرة الاميركية من أنه «في النهاية، ستكون روسيا مسؤولة عن أي تصعيد جديد في سوريا».

وكان الاتحاد الاوروبي ندد في وقت سابق امس الاول الجمعة بالهجوم الذي يشنه النظام السوري في محافظة درعا الخاضعة بغالبيتها لسيطرة فصائل معارضة، ودعا حلفاء دمشق إلى وقف الأعمال القتالية لتجنب مأساة انسانية.

ونزح اكثر من 12 ألف شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية من محافظة درعا إثر قصف للنظام، بحسب ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس الماضي .

وفي غضون ذلك ألقت الولايات المتحدة بثقلها في الملف السوري، وسُجل أمس الاول الجمعة نشاطٌ ديبلوماسي على جبهات عدة في مسعى منها لاستعادة نفوذها في الترتيبات المستقبلية للتسوية.

وعلمت مصادر صحفية ان «الخط الساخن» الاميركي – الروسي تم تفعيله للجم العنف على الجبهة الجنوبية. وأفيد ان واشنطن طالبت موسكو بممارسة ضغوط لابعاد ايران من سورية، الأمر الذي قايض عليه الروس بمحاولة انتزاع اعتراف بشرعية النظام. بالتزامن، طالبت واشنطن فصائل الجنوب بعدم الرد على «استفزازات النظام»، وتحدثت عن «جهود جبارة لتثبيت خفض التصعيد».

وزار وفد عسكري أميركي مدينة منبج (شمال سورية) حيث التقى قيادات «مجلس منبج العسكري»، وجال في شوارع المدينة وأسواقها. ونُقل عن الوفد تعهداته بـ»البقاء في منبج وعدم دخول القوات التركية إليها». لكن وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو سارع إلى الرد، مؤكداً ان «الجنود الأتراك سينتشرون في كل مكان داخلها».

وعلى وقع تطورات ميدانية على الجبهة الجنوبية التي تشهد تصعيداً دخل يومه الرابع أمس الاول الجمعة ، اذ عاد النظام السوري للمرة الأولى منذ عام إلى استخدام البراميل المتفجرة في قصف استهدف ريف درعا.

وأوضحت مصادر ديبلوماسية غربية ان الادارة الاميركية أكدت للمسؤولين الروس «تمسكها بالضغط على النظام لاخراج ايران من سورية»، وان «الانسحاب الايراني اصبح اولوية في سياسة البيت الابيض في الملف السوري».

واشارت المصادر الى ان «موسكو اجابت على الطرح الأميركي بطلب تقديم شيء للنظام السوري في المقابل، مثل الاعتراف بشرعيته». واضافت ان «واشنطن ما زالت على موقفها من ان الاولوية هي لمغادرة ايران من سورية من دون شروط، والعودة الى مسار جنيف عبر المبعوث الاممي ستيفان دي ميستورا، وفكرة ان يكون الرئيس بشار الاسد جزء من المرحلة الانتقالية، وفق السياسة الاميركية، قد تكون موضوع تفاوض بعد مغادرة ايران من سورية». ومن المتوقع تغيير المسؤول عن الملف السوري في واشنطن، مساعد وزير الخارجية للشرق الاوسط دافيد ساترفيلد الذي يترك منصبه لتسلم منصب سفير في تركيا، على ان يخلفه في الخارجية الباحث في مؤسسة «بروكنغز» ديفيد شنكر.

إلى ذلك، كشفت واشنطن أمس الاول الجمعة عن جهود وصفتها بـ «الجبارة» لتثبيت «خفض التصعيد» في المنطقة. وأفادت مصادر في المعارضة السورية أمس الاول الجمعة ، أن الولايات المتحدة وجهت رسائل إلى فصائل الجنوب حظتها فيها على «عدم الرد على استفزازات النظام».

وكشفت تلك الرسائل عن «جهود ديبلوماسية جبارة للحفاظ على وقف النار». واعتبرت أن الرد على الاستفزازات «لا يؤدي سوى إلى تسريع السيناريو الأسوأ للجنوب السوري وتقويض جهودنا».

بالمقابل شددت وزارة الخارجية الروسية على ضرورة أن تكون قائمة ممثلي المعارضة لتشكيل لجنة الدستور السوري «شاملة»، وأن «تضم مرشحين عن كل فرق المعارضة الرئيسة في الداخل والخارج».

وأوضحت في بيان عقب مشاورات جمعت نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ونائب رئيس لجنة التفاوض السورية المعارضة خالد المحاميد، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا المعقدة لتسوية الأزمة السورية.

وفي موسكو، وقبل أيام على اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المقرر في لاهاي، جددت روسيا دفاعها عن النظام السوري، وشككت في مهنية تقرير أممي اتهم الحكومة السورية بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة الكيماوية أثناء عملية سيطرته على الغوطة الشرقية في نيسان المقبل.

وعقدت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان مؤتمراً صحافياً مشتركاً عرضتا فيه «أدلة وبراهين» على ضلوع المعارضة السورية في إنتاج أسلحة كيماوية، وتبرئة النظام من ذلك. وفي اتهام مباشر للبلدان الغربية بمساعدة المعارضة على «الإعداد لاستفزاز».