وزير إيطالي يحتمل تفكك الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور

الصباح الجديد ـ وكالات:

وسط الخلافات المتنامية بين الدول الأوروبية والتي تمثل قضية الهجرة أحد أهم محاورها، لم يستبعد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيتي تفكك الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور.

واعتبر سالفيني في حديث لمجلة «شبيغل» الألمانية أن مستقبل الاتحاد الأوروبي معرض للخطر وستتحدد ملامحه خلال السنة المقبلة.

ووفقا لسلفيني، فالكثير يتوقف على نتائج المفاوضات المرتقبة حول ميزانية الاتحاد والانتخابات في البرلمان الأوروبي المقررة عام 2019. وأضاف المسؤول الإيطالي أن بلاده لن تسمح بوصول مزيد من المهاجرين إلى أراضيها، وقال: «لا يمكننا استقبال ولو حتى شخصا واحدا، بل نتمنى لو استطعنا ترحيل بعضهم إلى مكان آخر».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وعد سالفيتي بتقديم «خارطة طريق» بشأن مسألة الهجرة للمفوضية الأوروبية تتضمن أربع نقاط أساسية، وهي تعزيز الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود Frontex، واتفاقيات مع دول شمال إفريقيا من أجل تخفيف «ضغط الهجرة»، وإنشاء نظام جديد لاستقبال المهاجرين، إضافة إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.

من جانبها، قللت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الاول الجمعة من التوقعات بانفراج كبير في محادثات مقرر يوم الأحد تم الإعداد لها على عجل بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن الخلاف المتعلق بالهجرة.