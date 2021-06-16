«سَتَهجُرُكَ البلاد» جديد الشاعر حسام البطاط

بغداد ـ عمار عبد الخالق
صدرت حديثا عن دار سطور للنشر والتوزيع المجموعة الشعرية الثانية للشاعر حسام لطيف البطَّاط التي حملت عنوان (سَتَهجُرُكَ البلاد).
وجاءت المجموعة التي تنوعت فيها الأغراض والأشكال الشعرية بمائة صفحة من القطع المتوسط متكونة من ستة عشرة قصيدة منها: عزف على قيثارة سومرية، إيماءة لأشرعة الغياب، تجليات مسافر أبدي، ما ضاع من عينية ابن زريق، ما قاله الناي، حكاية مدينة مهاجرة، حكايات وأقنعة، قمر مسافر وقصائد أخرى… وحسام لطيف البطاط شاعر عراقي ولد عام ١٩٨٥ له مجموعة شعرية عنوانها (عزلة بلون البحر) صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت عام ٢٠١٤ وله كتاب نثري مخطوط عنوانه (نزف أخير) ومخطوطة شعرية أخرى بعنوان (رحلة إلى شاطئ الحكاية). بدأ حسام البطاط بكتابة الشعر عام ٢٠٠٠ ونشر أولى قصائده عام ٢٠٠٣ وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وعضو مؤسس لنادي الشعر في البصرة، شارك في معظم المهرجانات الشعرية المحلية كما حاز على العديد من الجوائز الأدبية منها: المركز الأول في جائزة الجود للقصيدة العمودية بدورتيها الثانية والرابعة وجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري في بيروت وجائزة عزيز السيد جاسم في دورتها الثامنة كما تأهل إلى القائمة القصيرة في جائزة راشد بن حمد الشرقي بدورتها الأولى وجوائز أخرى…