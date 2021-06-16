«سَتَهجُرُكَ البلاد» جديد الشاعر حسام البطاط

بغداد ـ عمار عبد الخالق

صدرت حديثا عن دار سطور للنشر والتوزيع المجموعة الشعرية الثانية للشاعر حسام لطيف البطَّاط التي حملت عنوان (سَتَهجُرُكَ البلاد).

وجاءت المجموعة التي تنوعت فيها الأغراض والأشكال الشعرية بمائة صفحة من القطع المتوسط متكونة من ستة عشرة قصيدة منها: عزف على قيثارة سومرية، إيماءة لأشرعة الغياب، تجليات مسافر أبدي، ما ضاع من عينية ابن زريق، ما قاله الناي، حكاية مدينة مهاجرة، حكايات وأقنعة، قمر مسافر وقصائد أخرى… وحسام لطيف البطاط شاعر عراقي ولد عام ١٩٨٥ له مجموعة شعرية عنوانها (عزلة بلون البحر) صدرت عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت عام ٢٠١٤ وله كتاب نثري مخطوط عنوانه (نزف أخير) ومخطوطة شعرية أخرى بعنوان (رحلة إلى شاطئ الحكاية). بدأ حسام البطاط بكتابة الشعر عام ٢٠٠٠ ونشر أولى قصائده عام ٢٠٠٣ وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وعضو مؤسس لنادي الشعر في البصرة، شارك في معظم المهرجانات الشعرية المحلية كما حاز على العديد من الجوائز الأدبية منها: المركز الأول في جائزة الجود للقصيدة العمودية بدورتيها الثانية والرابعة وجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري في بيروت وجائزة عزيز السيد جاسم في دورتها الثامنة كما تأهل إلى القائمة القصيرة في جائزة راشد بن حمد الشرقي بدورتها الأولى وجوائز أخرى…