منتخبنا الوطني يعزز تحضيراته لمواجهة نظيره الكمبودي غدا

نصف نهائي الكأس: الشرطة يلاقي الزوراء والجوية أمام الكرخ

متابعة ـ الصباح الجديد:

عزز المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته لمواجهة كمبوديا مساء يوم غد الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.

واستغل المنتخب البحريني غياب العراق عن هذه الجولة، ليفوز على كمبوديا (8-0) ويعتلي صدارة المجموعة، برصيد 12 نقطة من 6 مواجهات، بفارق نقطة عن أسود الرافدين أصحاب المركز الثاني، الذين خاضوا 5 مواجهات.وتأتي إيران في المركز الثالث، برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.وأجرى منتخبنا الوطني تمارينه، على ملعب مدينة حمد، وهي الحصة التدريبية الثانية منذ وصول بعثة العراق إلى المنامة.

وستقام مواجهة العراق وكمبوديا، في استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، وكان الأول قد فاز في مباراة مرحلة الذهاب (4-0). ويعد المنتخب الكمبودي الأضعف في المجموعة، حيث يتذيل الترتيب بنقطة يتيمة.

هذا وأعلن السلوفيني سيرتشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي، القائمة النهائية لأسود الرافدين الذين سيخوضون المباريات الثلاث المتبقية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.. وضمت القائمة كلًا من: لحراسة المرمى: جلال حسن وفهد طالب واحمد باسل.. وخط الدفاع: علاء مهاوي ومصطفى محمد وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل.وفي خط الوسط: أمجد عطوان وصفاء هادي وبشار رسن ومحمد قاسم وعلي حصني وسجاد جاسم وإبراهيم بايش وهمام طارق وشيركو كريم وحسين علي.. وللهجوم: علاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومهند علي ومحمد داود.

يشار إلى أن منتخب العراق بقيادة السلوفيني سيرتشكو كاتانيتش، يتصدر المجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، برصيد 11 نقطة جمعهم من 5 مباريات حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في 2.

وكان منتخبنا الوطني انهى معسكره التدريبي في البصرة باجراء مباراتين، تعادل في الأولى امام طاجيكستان من دون أهداف، وفاز على النيبال في المباراة الثانية بستة اهداف مقابل هدفين للنيبال، ثم توجه إلى البحرين استعدادا للتصفيات المزدوجة ضمن المجموعة الثالثة وكان اول منتخب يصل المنامة، اذا حط بطائرة خاصة يوم الثلاثاء الأول من شهر حزيران الجاري.

إلى ذلك، اسفرت مواجهات ربع نهائي بطولة كأس العراق، عن فوز الشرطة على الميناء بهدفين لهدف، والزوراء على الحدود بفارق ركلات الجزاء، والكرخ تغلب على نفط البصرة بهدفين لهدف، والجوية عاد من زاخو بالفوز اثر التفوق بفارق ركلات الجزاء.

وبذلك، سيتواجه الشرطة والزوراء في دور نصف النهائي يوم 10 حزيران الجاري، في حين تجمع المباراة الثانية فريقا الجوية والكرخ في يوم 11 من هذا الشهر، وتقام المباراتان في الساعة 8 مساء بملعب الشعب الدولي.