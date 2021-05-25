جامعة البصرة تنفذ أنشطة تخصصية لتحقيق الارتقاء بجودة التعليم وتطوير الأداء الأكاديمي

المركز الثقافي فيها يواصل تنفيذ مشروع ( شبابنا صناع الحياة )

البصرة ـ سعدي السند:

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة بالتنسيق والتعاون مع الزملاء في علاقات واعلام جامعة البصرة عددا من الأنشطة والفعاليات التي أقامتها الجامعة.

مشروع ( شبابنا صناع الحياة )

اختتم المركز الثقافي في جامعة البصرة نسخته الثانية من مشروع ( شبابنا صناع الحياة ) التي كان قد اطلقها اواخر العام الماضي.

وقال مدير المركز الدكتور عبد الكريم عبود عودة في حفل الاختتام، لقد سجلت المرحلة الثانية من البرنامج الذي تم بالتعاون مع (مؤسسة انجاز البصرة للتنمية والتطوير) و ( الاتحاد الشبابي) نجاحا في الايفاء بجميع الخطط الموضوعة والهادفة الى تنمية المواهب الشابة والكشف عن المواهب في مجالات الاعلام وعلوم التنمية البشرية والادب والفنون والتصوير الفوتوغرافي عن طريق تنظيم الدورات التطويرية والورش الاحترافية ومنها دورة كتابة الخبر الصحفي والتقرير الاذاعي وورشة صناعة الافلام الاحترافية بواسطة المحمول وكتابة النص المسرحي وادارة الوقت والادارة الثقافية وكتابة القصة القصيرة والنص الادبي واخيرا دورة مهارات القيادة التي شهدت اقبالا شبابيا واسعا .

هذا وجرى تكريم نحو (١٤٠) متدربا من المشاركين في النسخة الثانية فضلا عن اساتذة محاضرين تثمينا لجهودهم في انجاح فعاليات الدورة الثانية وهم القاص باسم القطراني والكاتب المسرحي عبد الكريم العامري والمخرج السينمائي عصام جعفر والاعلامي اركان تقي والفوتوغرافي محمود الجزائري ومدرب التنمية البشرية صفاء الضاحي والاكاديمي حسين عودة.

تسجيل ستة جينات في بنك المعلومات الوراثي

وتمكن فريق بحثي مكون من الدكتور عقيل هادي عبد الواحد و الدكتور أحمد يوسف لفتة في كلية الزراعة بجامعة البصرة من تسجيل ستة جينات في بنك المعلومات الوراثي NCBI.، وتبيّن ان الجينات المكتشفة لها علاقة وثيقة في تمييز الجنس في نخيل التمر عن طريق اعتماد تقانات مؤشرات SNP التي تعد من المؤشرات الحديثة والواعدة في إيجاد الاختلافات الوراثية على مستوى النيوكلوتيدات.

والجدير بالذكر أن هذه الجينات لها دور فاعل في تمييز الجنس في نخيل التمر كون عملية تحديد الجنس قبل مرحلة الاثمار في النخيل تعد من الأمور الصعبة والمستحيلة حتى على بعض المتخصصين والمتمرسين في زراعة النخيل.

مركز علوم البحار مثّل العراق في نشاط عالمي

ومثل مركز علوم البحار في جامعة البصرة العراق للمرة الأولى بعد انضمامه عضوا في اللجنة الدولية الحكومية لدول المحيط الهندي التابعة لمنظمة اليونسكو.

وقال رئيس قسم الفيزياء والمصبات البحرية في المركز الدكتور علي باسل محمود، شارك “ مركز علوم البحار في اعمال الجلسة الثامنة المنعقدة في فرنسا على مدى ثلاثة ايام من ايار الحالي 19-17 حيث قدم وصفا للبرامج الدولية المتعلقة ببرنامج عمل( IOCINDIO ) استتادا إلى الأطر العملية المحددة من قبل اللجنة الدولية الحكومية (UNESCO – IOC).

وسام باحث مبادر من منصة اريد العلمية للدكتور فلاح حسن شري

وحصل التدريسي في كلية الصيدلة الدكتور فلاح حسن شري على وسام باحث مبادر من منصة اريد العلمية للعلماء والخبراء والباحثين وذلك لنشره البحوث العلمية ومشاركاته الواسعة في الورش والندوات والنشاطات العلمية التي تقيمها المنصة.

يذكر ان منصة “أُريد” هي مؤسسة غير ربحية يمكن التسجيل فيها مجاناً لتحقيق أهداف علمية مُتعددة الأوجه، وقد تم إنشاؤها من قبل عدد من الباحثين والخبراء من المهتمين بشؤون تطوير قدرات وطاقات وإمكانات البحث العلمي وتوسيع فرصه واستثمار ميزاته.

الارتقاء بجودة التعليم وتطوير الأداء الأكاديمي

والتزاما بالسياسة والمنهجية المعتمدة في مجال البحث العلمي وعملا بالتوقيتات المرسومة ضمن برنامجها الأكاديمي تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيادة بحوث الجامعات العراقية المنشورة في مستوعبات سكوبس العالمية الى أكثر من اثنين وسبعين ألفا و600 بحثا.

وفي سياق هذه المؤشرات التي تعزز موقع العراق في التصنيف الدولي فإن البوابة المختصة بالمجلات والمؤشرات العلمية الخاصة بتصنيف الدول Scimago Journal: & Country Rank

وقد أظهرت أن العراق يحتل الموقع الخامس والأربعين عالميا والسادس في الشرق الأوسط والثالث عربياً بنشر البحوث العلمية في التخصصات المختلفة.

ونظرا للارتباط الوثيق بين النشر العالمي وسمعة المؤسسات الجامعية فإن مؤشر البحث العلمي العراقي يعضد مساحة التنافس الذي تشغله جامعاتنا العراقية في التصنيفات العالمية ويؤكد تحقيق مهمتها في الارتقاء بجودة التعليم وتطوير الأداء الأكاديمي.

حلقة نقاشية عن سمات وخصائص الودائع المصرفية في العراق

وقد نظم مركز دراسات البصرة والخليج العربي بجامعة البصرة حلقة نقاشية عن سمات وخصائص الودائع المصرفية في العراق .

وتهدف الحلقة التي قدمتها التدريسية الهام خزعل ناشور إلى تسليط الضوء على تنمية الودائع المصرفية في المصارف العراقية وتشجيع المواطنين على الادخار المصرفي ، وناقشت الحلقة ظاهرة التسرب النقدي خارج الجهاز المصرفي والتي توظف في مجالات غير إنتاجية مما أثرت سلباً على القوة التمويلية للمصارف .