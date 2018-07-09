العبادي يوجّه بملاحقة خلايا “الإرهاب” استخبارياً وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجّه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الاثنين، بمضاعفة الجهد الاستخباري والملاحقة المستمرة لخلايا “الإرهاب” وعصابات الجريمة المنظمة والقيام بعمليات استباقية في شتى قواطع محافظة ديالى وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، في حين أكد على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه بمضاعفة الجهد الاستخباري والملاحقة المستمرة لخلايا الارهاب وعصابات الجريمة المنظمة والقيام بعمليات استباقية في مختلف قواطع محافظة ديالى وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة”.

وأكد العبادي خلال اجتماعه مع القادة الامنيين في مقر قيادة عمليات ديالى، وبحسب البيان، على “اهمية القيام بعمليات دقيقة ومتواصلة ضد عصابات الخطف والجريمة والتعامل معهم بكل حزم وقوة، وتدمير مخابئهم وعدم منحهم أية فرصة للنجاة والافلات من حكم القصاص العادل”.

، مشيدا بـ “تعاون اهالي ديالى مع القوات الامنية لبسط الأمن والاستقرار وكشف عناصر الارهاب والجريمة”.

واطلع العبادي بشكل تفصيلي على الوضع الميداني والأمني لمحافظة ديالى وعن المهام التي تقوم بها مختلف التشكيلات في المحافظة، كما وجه ايضا بتسهيل العودة الطوعية للنازحين في المحافظة الى مناطقهم.

وفي سياق آخر أكد العبادي ان حسن ادارة موارد الدولة وتوجيهها بشكل صحيح كفيل بتقديم خدمات افضل رغم التحديات وقلة الموارد.

وقال خلال الاجتماع الموسع مع مدراء الدوائر في محافظة ديالى ان “المواطن في مرحلة الحرب صبر وضحى لكنه ينتظر هذه الخدمات ويجب ان نستمع لمطالب شعبنا المشروعة ونستجيب لها ، داعيا للتعاون مع القطاع الخاص كونه شريكا اساسيا في الاداء والناتج الاقتصادي للدولة ، ومؤكدا ان استحقاقات مرحلة السلم مختلفة وفي مقدمتها توفير بيئة آمنة للإعمار والشركات وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل”.

وتابع” يجب ان نحافظ على وحدة البلد وقد نجحنا في ذلك بالتعاون وبدعم المواطنين وان يستمر هذا التعاون ونتوحد ضد الارهاب وبقايا داعش حتى لا يتمكنوا من العودة مرة اخرى “.

ووجه العبادي المسؤولين في دوائر الدولة بالعمل بكامل صلاحياتهم وبذل اقصى جهد في سبيل خدمة ابناء محافظة ديالى.

وجرى خلال الاجتماع بحث المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية ونسب انجازها وجهود اعادة الاستقرار واحتياجات المواطنين وواقع الكهرباء والمياه والزراعة والطرق ومختلف القضايا والخدمات في عموم محافظة ديالى.