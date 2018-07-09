غرامة 100 مليون دينار للمتجاوزين على الشبكات الكهربائية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة الكهرباء أمس الاثنين، فرضها غرامة مالية تصل الى 100 مليون دينار لبعض المخالفين والمتجاوزين على الشبكات الكهربائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في تصريح صحفي ان “الوزارة نفذت حملة في العاصمة بغداد شملت اكثر من 20 منطقة في جانبي الكرخ والرصافة، بغية فرض القانون على المتجاوزين للشبكة الكهربائية”.

واشار الى ان “الوزارة خاطبت مؤسسات الدولة كافة لتطبيق الستراتيجية الوطنية للترشيد ومتابعة خفض استهلاكها للتيار الكهربائي، خاصة بعد انتهاء الدوام وفي ايام العطل اسوة بالمواطنين واصحاب المحال التجارية”.

واكد ان “غرامة عدم الترشيد والتجاوز تصل الى 100 مليون دينار لاصحاب المحال والشركات وغيرها، وفي حال عدم دفعها يتم استيفاءها من خلال استمارة التجاوز في قسم المبيعات مع اقامة دعوى قضائية في محاكم التحقيق”.