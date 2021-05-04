ميلينا عيسى

بلغَني،

أنّي نهضتُ إلى السماءِ

قبل أنْ يبتلعَني سرُّ الاعترافْ

وفرارُ الأبطالِ من النهاياتِ.

لذا كلّ موائد الغرامِ الآتيةْ لن تكفي لتعطيلِ فخاخِه.

وعليهِ..

يحُرِّمُ عليكِ اشتهاءَ الحصرم في حضرةِ الأسرى،

ويلاتُ الحروبِ والحبِّ تولجُ في النساءِ

مثل الحريقِ.

2

إنّه الفراقُ عن رجلٍ واحدٍ؛

عن الملوكِ جميعًا،

يشبهُ الحَبيباتِ الّلاتي نُسِيت الفأسُ جزافًا

في طواحينهنّ،

تُدمِّي السنابلَ قبل جمعِ لوثاتِها من كلِّ المرايا

وتغفرُ شرَّ المصلّينَ خارج حدودِ الله.

فلتنامي سيرين،

لا بحّارةٌ تمرُّ بشاطئِكِ بعدَ هذا الصباحْ.

3

قد عادوا،

يقرعونَ بابي

ويحاصرونَ سريري بأقنعةِ التُّقاةِ،

متناسينَ أنّ فجرَ أنوثتي فانٍ.

سلامٌ على الجوعِ حين يفتكُ بطواحينِ القدّيسين،

سلامٌ على الدراويشِ حين لا صلبانَ تثقلُهم،

سلامٌ عليَّ وغضبُ الأربابِ ينالُ منّي بذنوبٍ رجيمةٍ.