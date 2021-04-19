أشهر الاغاني التي ارتبطت بشهر رمضان

الصباح الجديد-متابعة:

يتميز شهر رمضان عن بقية شهور السنة بعدة صور اهمها الصوم وصلاة التراويح. هناك شكل اخر يتميز به رمضان يتمثل بالاغاني الخاصة به، والتي لا نسمعها الا بهذا الشهر الكريم.

اغنية يا اله الكون التي انشدتها فرقة الانشاد ارتبطت مع ساعة الافطار اذ تقول مطلعها: “يا اله الكون انا لك صمنا وعلى رزقك افطرنا وانا لصيام الغد يارب نوينا” وصار مجرد سماعها يشعرنا باجواء رمضان.

في مصر هناك عشرات الاغاني التي ارتبطت بشهر رمضان قد تكون اشهرها اغنية رمضان جانا التي غناها محمد عبد المطلب، والتي تعد بشرى بقدوم هذا الشهر والتي كتب كلماتها حسين طنطاوي ولحنها محمود الشريف..

ويحرص كثير من الفنانين الكبار على تقديم أغان خاصة بالشهر الكريم، تتناقلها الأجيال وتبقى حاضرة، برغم الأغاني الجديدة ومحاولات مزاحمة القديم بألوان وكلمات جديدة. ومن الاغاني الاخرى التي ارتبطت بشهر رمضان:

من أشهر الأغاني الرمضانية أغنية عبد العزيز محمود “مرحب شهر الصوم” التي يعود تاريخها إلى عام 1966، كلمات محمد علي أحمد، وألحان عبد العزيز محمود.

اهو جه يا ولاد

تحتل أغنية “أهو جه يا ولاد” للثلاثي المرح (سهام توفيق وصفاء لطفي وسناء الباروني) مكانا بارزا في صدارة الأغاني المبشرة بقدوم الشهر، ألحان علي إسماعيل وكلمات نبيلة قنديل وأنتجت عام 1959.

سبحة رمضان

كذلك اغنية سبحة رمضان لفرقة ثلاثي المرح ايضا لها وقع خاص ويشعر من يسمعها بفرحة خاصة ارتبطت بالطقوس التي يمارسها المسلمون في هذا الشهر وبفرحة العيد ايضا. وكتب كلماتها حسين طنطاوي ولحنها علي اسماعيل.

وحوي يا وحوي

أما أغنية “وحوي يا وحوي” الشهيرة التي يعود تاريخ إنتاجها إلى عام 1934، فتعد من أبرز الأغاني الكلاسيكية المرتبطة بقدوم الشهر، إن لم تكن الأبرز على الإطلاق. غناء أحمد عبد القادر وألحان أحمد الشريف وكلمات حسن حلمي.

أهلا رمضان

وتبرز أيضا في السياق ذاته رائعة الفنان محمد فوزي “هاتوا الفوانيس يا ولاد”، التي كانت تعد أول أغنية لفنان بحجم شهرة وانتشار فوزي آنذاك مرتبطة بشهر رمضان، وكانت الإذاعة المصرية تذيعها على مدار الشهر.

ومن كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة، قدم محمد قنديل واحدة من أشهر الأغاني المرتبطة برمضان، وهي “والله بعودة يا رمضان”.

يا شهر الصيام

وشدت فايزة أحمد بـ”يا شهر الصيام”، من كلمات الشاعر عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد فوزي.

كما قدمت نجاة “كريم يا شهر الصيام” عام 1957، من كلمات عبد المنعم السباعي وألحان أحمد عبد القادر.

وقدمت الفنانة شادية واحدة من أروع أغانيها “يا شهر الهنا”.

وهناك أغنية “هلت ليالي حلوة”، غناء وألحان فريد الأطرش وكلمات بيرم التونسي. كما غنت هدى سلطان “شوفوا رمضان وخفة دمه”. وغنى محمد رشدي “يا بركة رمضان خليكي في الدار”.

مسحراتي

وللمسحراتي نصيب من أغاني رمضان، فقد شدا سيد مكاوي في إحدى روائعه “اصحى يا نايم” قائلا: “اصحى يا نايم.. وحد الدايم.. وقول نويت بكرة إن حييت الشهر صايم والفجر قايم.. اصحى يا نايم وحد الرزاق.. رمضان كريم”.

كما غنى محمد فوزي من كلمات بيرم التونسي “مسحراتي”، التي يقول في مطلعها: “يا عباد الله.. وحدوا الله… أنا أمدح المولي الغفور الودود.. اللي تجلت رحمته في الوجود.. الأرض والسماوات عليا شهود”.

فرحة رمضان

وقدمت الفنانة سعاد محمد أغنيتها الشهيرة “فرحة رمضان”، كلمات سيد عـبد الظاهر وألحان فـؤاد حلمي.

كما يرتبط دويتو صباح وفؤاد المهندس “الراجل ده هيجنني” بأذهان الناس في رمضان، تم تقديمه عام 1967. وبالرغم من ان فؤاد المهندس قدم دويتو مع زوجته انذاك الفنانة شويكار لكنه لم يجد الصدى نفسه لاغنية الراجل ده هيجنني.

وقدم أسطورة الكوميديا إسماعيل ياسين أغنية “خيرات رمضان” ضمن ألبوم بعنوان “ياللي بتحسد”، كلمات مصطفى عبده وألحان عزت الجاهلي، وقدم أيضا أغنية “المسحراتي” برفقة مجموعة من الأطفال.

أما أشهر الأغاني المرتبطة بنهاية الشهر الكريم أغنية “والله لسه بدري”، غناء شريفة فاضل وألحان سيد مكاوي وكلمات عبد الفتاح مصطفى.

وبرغم تقديم الأجيال التالية أغاني وابتهالات مرتبطة بالشهر الكريم، فإنها لم تنل حضور وانتشار الأغاني القديمة التي ما تزال تحظى بمكان الصدارة، وترتبط ارتباطا وثيقا بذكريات مستمعيها من الأجيال المختلفة، حتى أولئك الذين لم يعيشوا فترة صدورها، بل توارثوها أبا عن جد، بوصفها من علامات الشهر الفضيل والاحتفاء به.