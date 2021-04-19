شركة قيصر للديكور … وافاق المستقبل

تمتلك شركة قيصر للديكور سمعة متميزة باعتبارها من اوائل مصممين الديكورات الداخلية والخارجية واستشارات التصاميم المعمارية في العراق ويأتي على راس اولوياتها عند معالجة كل مشروع, تقديم اعلى معايير الجودة, واروع التصاميم, واظهار اللمسة الفاخرة للعملاء ويضمن منهج العمل التعاون بين المصممين والمهندسين والفنيين المتأصل لدى الشركة لتحقيق رغبة العملاء. ونسعى لتطوير وتسليم تصاميم ديكورية متميزة ترتكز على الابداع واخذ كافة التفاصيل بعين الاعتبار, كما نقدم ادارة متميزة وفاعلة للمشروعات, والوفاء بكافة متطلبات العملاء. وتوظف الشركة افضل المواهب الابداعية, والخبراء الفنيين, وادارة المشروعات بالشكل الذي يرضي عملائنا. لقد أنشأت شركة قيصر للديكور عام 2008 في بغداد كشركة رائدة في مجال التصميم الداخلي واستشارات التصميم المعماري وتقدم الشركة خدمات التصميم الداخلي المتكاملة، بما في ذلك تصميم الأثاث للعملاء في مختلف أرجاء المنطقة. وسواء كانت هذه التصاميم كلاسيكية أم حديثة فإننا نأخذ ذوق عملاءنا بعين الاعتبار. اضافة الى اننا نحول الحلم إلى حقيقة. بتنفيذ أعمال الديكور للمساحات الداخلية وفق أفضل التصاميم المتوافقة مع أغراض ومتطلبات عملائنا واحتياجاتهم . ويعمل لدينا مجموعة من أفضل المصممين ومديرو المشروعات الذين يعمدون إلى تنفيذ كافة الرسومات والتصاميم المستهدفة بدقة ومهارة وإبداع يفوق التصور ونسعى لتطوير وتسليم تصاميم ديكورية متميزة تركز على الإبداع وتوظف الشركة أفضل المواهب الإبداعية، والخبراء الفنيين ونؤمن بالتحسين المستمر والمستدام: نسعى دائماً من أجل إنجاز الأفضل ونبذل كل الجهود لعملائنا من اجل تسليم أجود المنتجات والخدمات والحلول والارتقاء لأعلى مستوى من معايير الأمانة والشفافية واتخاذ القرار الصحيح طوال الوقت وتلتزم الشركة بالجودة اساس لنيل ثقة الزبائن المستفيدين من الخدمات الرائدة في مجال العمارة والديكور والمطابخ العصرية ، وهي اكبر شركة ديكور متكاملة على مستوى العراق ، ومنذ التأسيس في عام 2008م، اصبحت اسماً مرادفاً للجودة بين زبائنها في مختلف انحاء العراق. وهذا ما تشير اليه انشطة الشركة مثل بناء الدور والعمارات التجارية والسكنية ، وتصميم وتنفيذ المطابخ العصرية ، الديكور الداخلي والخارجي وتصميم الخرائط ، وتنفيذ الاثاث حسب الطلب. ومن ابرز الزبائن المستفيدين من خدمات شركة قيصر للديكور : ( الفقمة ، فرايد تشيكين ، مطعم زرزور ، اسواق الوردة ، شوكليت بار ، سردار كروب ، اوزون للملابس ، كاردينيا للملابس) وتعد الشركة اكبر شركة متخصصة في مجال العمارة والديكور والمطابخ العصرية في العراق ، وتسعى الى توفير خدماتها ذات الجودة العالية التي ترضي جميع المستفيدين من خدمات الشركة وكادرها الذي يقارب عددهم الـ١٠٠ موظف ، ومن خلال تركيزها الدائم على الالتزام باعلى معايير الجودة ، ونجحت الشركة في ان تصبح الخيار المفضل لدى الزبائن لتوفير خدمات تلبي كافة احتياجاتهم ، وتحافظ على ريادتها في السوق في مختلف الخدمات المختلفة التي توفرها ، وذلك عائداً الى اهتمامها بآراء الزبائن من جهة، والتزامها بتوفير خدماتها بجودة عالية من جهة اخرى. الزبائن جوهر اهتمامنا تركز شركة قيصر للديكور جهودها على التحسين المستمر وتطوير خدماتها في مختلف المجالات، الامر الذي تسعى الى تحقيقه من خلال اعتماد عملية صارمة ودقيقة للبحث والتطوير وضمان الجودة. احمد مثنى