ألعاب القوى بطلا لسباقات الجائزة الكبرى الأسيوية

بغداد – ميثم الحسني*

حصد منتخب العراق المركز الأول لبطولة الجائزة الكبرى الأسيوية والتي أقيمت على مدى يومين في مدينة مشهد الإيراني بعد أن حصد 14 وساما متنوعا ليحل في الترتيب الأول في أول مشاركة لألعاب القوى بعد إغلاق المدن جراء اجتياح جائحة كورونا منذ العام الماضي، وجاءت مشاركة العراق بأرقام مميزة وحصاد وافر مكنه من تصدر جدول الأوسمة.

بدأ لاعبوا المنتخب الحصاد في سباق ٤٠٠م وكانوا على موعد مع وسامين في هذه الفعالية،حيث حقق طه حسين ياسين ميدالية ذهبية بزمن ٤٦.٢٢ثا، بينما حصد زميله محمد عبد الرضا جنجون الميدالية البرونزية لنفس السباق بزمن ٤٧.٣١ثا.وفي سباق 100م تمكن اللاعب حسين علي ناهي من خطف الوسام الذهبي بزمن قدر ١٠،٤٥ ثانية، ولحقه زميله في سباق 110 م حواجز محمد سعد ليخطف الذهبية هو الأخر بزمن ١٤،٠٨ ثانية.

وحقق لاعبوا العراق للتابع ٤×١٠٠م المؤلف من فلاح عبد الزهرة وأكثم يونس وحسنين حسين وحسين علي ناهي الوسام الذهبي وختم اللاعب حسين فلاح حصاد المنتخب بخطف برونزية الوثب العالي بعد أن قفز الارتفاع 2،15م لتكون الحصيلة لليوم الأول أربع ذهبيات وبرونزيتين.

شهد اليوم الثاني حصاد وافر حيث أفتتح المشوار اللاعب حسين ثامر ليخطف برونزية رمي المطرقة، بعد أن بلغت رميته مسافة 58،66م ثم لحقها طه حسين بذهبية سباق 200م وقطع المسافة بزمن 20،98ثانية ثم خطف الرياضي أمير فالح ذهبية القفز بالزانة بعد أن قفز الارتفاع البالغ 5 أمتار ليتوج بالذهبية لحقها لاعب العشاري عبد السجاد سعدون بذهبية العشار وجمع 7270 نقطة ليتوشح بالذهب فيما خطف محمد عبد الله فضية سباق 3000م موانع ولحقها وسامين ضي وبرونزي في رمي الرمح حيث حل يونس محسن ثانيا بعد أن بلغت رميته 76،82مفيما حل زميله كرار رعد ثالثا برمية بلغت 72،25م وختم منتخبنا الحصاد بسباق 4× 400م عبر اللاعبون طه حسين وياسر علي واحمد فاضل ومحمد عبد الرضا، ثمانية أوسمة .لتكون حصيلة العراق 8 ذهبيات وفضيتان و4 برونزيات وضعت العراق في صدارة جدول الأوسمة.

من بين الانجازات التي حققها لاعبونا هي تحطيم ثلاثة أرقام عراقية في البطولة، حيث حطم العداء الأسمر طه حسين الرقم العراقي في سباق 200م برقم بلغ 20،89ثانية ليشهد ولادة رقما جديدا، فيما حطم اللاعب يونس محسن الرقم برمي الرمح وحقق مسافة جديدة بلغت 76،82م وفي سباق العشاري تمكن الرياضي عبد السجاد سعدون تحطيم الرقم بعد أن جمع 7270 نقطة ناسخا الرقم السابق.

الناطق الإعلامي لاتحاد ألعاب القوى