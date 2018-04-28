العبادي: قوّاتنا الأمنية تحمي المواطنين بشتى مكوناتهم ونثق بها

بغداد ـ الصباح الجديد:

عقد القائد العام للقوّات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس السبت، اجتماعاً بالقيادات الأمنية وقيادة خطة فرض القانون في محافظة كركوك.

وقال مصدر مطلع ان العبادي عقد اجتماعاً أمنياً في مقر جهاز مكافحة الإرهاب بمدينة كركوك، مع قادة القوات الاتحادية وقيادة العمليات الخاصة الثانية المسؤولة عن خطة فرض القانون في كركوك، وقوّات الأمن المحلية في المحافظة.

وهو ما أكده المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان تلقت “الصباح الجديد” أن الأخير زار قيادة العمليات الخاصة الثانية المسؤولة عن الملف الأمني وفرض القانون في محافظة كركوك، وعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور محافظ كركوك وقائد الشرطة الاتحادية.

وقال العبادي، بحسب البيان،” نريد سلطة اتحادية في كركوك، وكل القوات هي قوات اتحادية حسب الدستور، ولدينا ثقة بالأجهزة الأمنية”.

واشار الى ان “قواتنا تحمي المواطنين بمختلف مكوناتهم”، مشددا على “اهمية حيادية الاجهزة الامنية فيما يخص الانتخابات وان يكون واجبها حماية الناخبين والمرشحين والمراكز الانتخابية”.

وتابع “قضينا على الارهاب عسكريا ونخطو خطوات كبيرة في المجال الامني والجهد الاستخباري”.

وختم العبادي بالقول “كركوك تمثل عراقا مصغّرا ومدينة للتسامح وغايتنا ان نحقق العدل وان يشعر جميع المواطنين فيها بالأمن والامان”.

وخلال الأيام الماضية، زار رئيس الوزراء حيدر العبادي محافظات نينوى والسليمانية واربيل ودهوك.