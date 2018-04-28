الحكيم: القرار الوطني لا بد أن يكون صناعة عراقية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، على ان “القرار الوطني لا بد ان يكون صناعة عراقية مبنية على أساس مصلحة العراق أولاً”.

وشدد السيد عمار الحكيم بحسب بيان لرئاسة التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، خلال لقائه جمعا من شيوخ ووجهاء عشائر طي في منطقة الدورة ببغداد “على استحضار المصلحة العراقية في كل خطوة” معبراً عن “رفضنا التعبير عن واقع العراق بالقدر الحتمي عليه”.

ودعا الى “صناعة قدر يفتخر به العراق والعراقيين، كون العراق يمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد البشرية وقادر على تغيير واقعه”.

كما دعا السيد عمار الحكيم، المواطنين إلى “التمييز بين البرامج الانتخابية التي بنيت على أساس التخطيط والأرقام والدراسات والاستشهاد بتجارب الآخرين وبين البرامج التي كتبت على عجل للاستهلاك الإعلامي واجترار الأزمات”.

وأكد ان “الشباب هم الرهان الرابح” مشيرا الى “تجارب ناجحة من الواقع العراقي تحققت فيها إنجازات كبرى كان فيها للشباب موقع الصدارة”.