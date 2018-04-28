  • السبت , 28 أبريل 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

سعر سلة أوبك 71 دولاراً للبرميل الواحد

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت منظمة أوبك، أمس السبت، إن سعر سلة الأوبك اليومي بلغ 71 دولارا للبرميل الواحد.
وقالت المنظمة في بيان لها تلقت، “الصباح الجديد”، نسخة منه، إن “سعر سلة أوبك المتألفة من أربعة عشر المنضوية في اوبك سجل 71 دولارا للبرميل الواحد”.
واضافت المنظمة، ان “السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 70.50 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك”.
وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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