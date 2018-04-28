تعطيل منصات “داعش” الإعلامية بتنسيق دولي

بغداد ـ الصباح الجديد:

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، أمس السبت، تقريرا يتحدث عن عملية منسقة بين عدد من جهات تنفيذ القانون الأوروبية والأميركية أسفرت عن تعطيل منصات الدعاية الإعلامية الرئيسية لتنظيم “داعش”.

وقالت الصحيفة، إن “العملية استهدفت وكالة أعماق الناطقة باسم التنظيم والتي ينشر عبرها أخبار هجماته ودعايته الجهادية، فضلا عن قنوات دعائية أخرى، من أمثال محطة إذاعة البيان، ووكالتي أخبار هلموا والناشر”.

ونقلت عن بيان للشرطة الأوروبية (يوروبول) قوله إن “العملية قادها محققون بلجيكيون واشتركت فيها فرق تحقيق من بلغاريا وكندا وفرنسا وهولندا ورومانيا فضلا عن بريطانيا والولايات المتحدة”. وأضافت أن “أجهزة الشرطة الفرنسية والرومانية والبلغارية قدمت كميات كبيرة من الأدلة الرقمية، أما الأجهزة الأمنية في هولندا والولايات المتحدة وكندا فأمسكت بالمخدمات (سيرفرز) التي يستخدمها التنظيم”.

وتابع، إن “أجهزة الشرطة تأمل في ان تساعد البيانات التي حصلت عليها في تحديد من يديرون المنصات الإعلامية للتنظيم وقد يسهمون في دفع أفراد في أوروبا وخارجها لتبني أفكار متطرفة”.