فوز لأمانة بغداد والطلبة ونفط ميسان والميناء في دوري الكرة

سمير كاظم يلجأ للتطبيعية ضد العنكوشي

بغداد ـ الصباح الجديد:

حققت فرق أمانة بغداد، و نفط ميسان، والميناء، والطلبة، اول امس، الفوز في مباريات الجولة السادسة والعشرين لدوري الكرة الممتاز.. وفاز نفط ميسان، على نادي الكرخ، بهدف نظيف، سجله اللاعب أكرم رحيم.. وحقق أمانة بغداد الفوز على فريق الكهرباء بهدف نظيف أيضاً، سجله اللاعب ستار ياسين في الدقيقة الثالثة.وفي السياق ذاته، حقق نادي الميناء، الفوز على الصناعات الكهربائية بهدف سجله أحمد محسن عاشور في الدقيقة 78 من المباراة.في حين حقق الطلبة الفوز على الديوانية في ملعب الشعب الدولي بهدف من دون رد سجله محمد جفال من ركلة جزاء في الدقيقة 17.

من جانب اخر، لجأ مدرب نادي الديوانية السابق، سمير كاظم، إلى الهيئة التطبيعية لإنصافه بعد قرار رئيس النادي حسين العنكوشي، بإقالته، فيما أكد عزمه رفع دعوى قضائية ضد الأخير.

وذكر المحامي اسامة عدنان، وكيل المدرب سمير كاظم في بيان، أن «تطاولا حدث مع موكله (سمير كاظم) ونكران لمستحقاتهُ من قبل حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية، وإقالته قبل وقتهُ، دفعه للجوء الى الهيئة التطبيعية لإنصاف موكله».وتابع عدنان، «في حال خالفت التطبيعية ذلك ولم تنصف موكلي، فستكون محكمة المنازعات الرياضية هي الحل، وسترفع الدعوى لرد اعتبار وحقوق موكلي».

وأضاف، أنه «سيؤجل مراجعة اي محكمة قبل اللجوء الى لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في التطبيعية، بغية حل المشكلة بشكل ودي، وخصوصاً أن هذا العقد من الناحية القانونية مازال قائماً».وأشار عدنان، إلى أن «العقد لا يفسخ إلا رضاءً او قضاءً، وبالتالي موكله (سمير كاظم) متضرر، لاسيما ان العقد يمتد الى نهاية الموسم وقابل للتجديد حسب فقرة موجودة في العقد المبرم بين الطرفين، وعليه يستحق موكله كل اتعابهُ الى نهاية الموسم».وأكد أن «المطالبة ستكون بالتعويض لموكله أمام المحاكم المدنية كونه (مدرب سابق، ولاعب معروف) وأصيب بالضرر المعنوي والنفسي، بسبب أسلوب العنكوشي».

إلى ذلك، عقدت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية اجتماعاً للنظر بقرارات أحداث مباراة الخطوط والمحمودية ، وبعد الاستماع الى شهادة الشهود المقدمة من قبل طالبي مراجعة القرار، وهم كل من الحكم الرابع مرتضى مؤيد والمفوض حيدر خاچي حاتم الذي يعمل في حماية أمن الملاعب ، فقد تبين صحة ادعاء طالبي مراجعة القرار ، وعلى إثر ذلك قررت اللجنة تعديل قرارها السابق المرقم 22 في 30/3/2021 ، القاضي بحرمان اللاعبين علي طالب ومصطفى عباس لنهاية الموسم ، على ان يقتضي القرار الجديد بحرمان حارس مرمى الخطوط (إسماعيل رائد) الى نهاية الموسم، وذلك نتيجة الاعتداء بالضرب على حكم المباراة المساعد ، استنادا للمادة 51 / 3 انضباط.ومعاقبة اللاعب مصطفى عباس بالحرمان لمباراة واحدة استنادا للمادة 51 / 1 انضباط.وحرمان مشرف المباراة ( مظفر صالح ) من مزاولة الإشراف على المباريات الى نهاية الموسم استنادا الى المادة 135 انضباط، وذلك لعدم كتابة تقرير المباراة بدقة.

من جابن اخر، أعلنت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية موعدَ انطلاق دوري الناشئين والشباب لأندية بغداد ودوري الرديف. وستكون باكورة انطلاق المنافسات من دوري الرديف يوم الخميس الموافق 15/4/2021، على أن ينطلق دوري الناشئين يوم الأحد 18/4/2021، وتمَ تحديد موعد انطلاق دوري الشباب للدرجة الأولى فقط في يوم الاثنين الموافق 19/4/2021.

من جانب اخر، تدعو لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية ممثلي أندية الدوري الممتاز لكرة القدم للحضور في مقر اتحاد الكرة يوم غد الثلاثاء الساعة الحادية عشرة صباحاً، لمناقشة آلية انطلاق الدوري العام للشباب لفرق الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.