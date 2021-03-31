دراسات في جامعة البصرة عن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام والأبتزاز الألكتروني

تشكيل فريق علمي لتقييم الواقع البيئي في البصرة

البصرة – سعدي السند :

يواصل مكتب “الصباح الجديد” في البصرة متابعاته للأنشطة والفعاليات الجامعية بالتعاون والتنسيق مع الزملاء في اعلام جامعة البصرة .

وضع الخطط العلمية لمشروع مشترك لتقييم الواقع البيئي

فقد عقد الفريق العلمي البيئي لجامعة البصرة اجتماعه التحضيري الاول برئاسة رئيس الجامعة الدكتور سعد شاهين حمادي وعضوية مساعد الرئيس للشؤون العلمية الدكتور زكي عبدالله تناول وضع الآليات والخطط العلمية للبدء بالمشروع المشترك بين جامعة البصرة ودائرة حماية وتحسين البيئة الجنوبية مع اشراك جميع مؤسسات الدولة ذات العلاقة في محافظة البصرة.

وسيقوم القائمون على هذا المشروع العلمي الكبير بتقييم الواقع البيئي لمحافظة البصرة وتقديم الحلول الناجعة لتحسين وحماية البيئة في المدينة .

المسؤولية الجنائة الناشئة عن الابتزاز الالكتروني

وناقشت دراسة في كلية القانون بجامعة البصرة المسؤولية الجنائية الناشئة عن الابتزاز الالكتروني.

وتهدف الدراسة التي قدمها الباحث باقر غازي حنون لبيان اهميتين علمية وعملية تتمثل الاهمية العلمية لهذه الدراسة في اهتمامها بظاهرة جديدة وهي الابتزاز الالكتروني التي بدأت في الظهور والانتشار وارتبطت بتكنلوجية الشبكة العنكبوتية مما اسفر عن تميزها بمجموعة من الخصائص جعلتها تختلف عمن سواها من الجرائم مما يستبعد ضرورة التعامل معها بما يتلاءم مع هذه الخصوصية .

واستنتجت الدراسة ان جريمة الابتزاز الالكتروني اذ تتم باستخدام شبكة الانترنيت واجهزة الاتصال الحديثة وتطبيقاتها المختلفة كوسائل التواصل الاجتماعي والتي بلغت خطورتها على الافراد والمجتمع حدا كبيرا وتعني اجبار المجني عليه على تنفيذ اوامر الجاني وذلك عبر التهديد المقترن بطلب سواء اكان التهديد بالإفشاء ام الاسناد ام بارتكاب اذى يصيب جسد او مال المجني عليه او من يهمه امره.

التسوق والاكتناز القهري لدى النساء

ونظم مركز الارشاد التربوي والرعاية النفسية في جامعة البصرة وبالتعاون مع مركز شموس النسوي ندوة عبر الانترنيت عن التسوق والاكتناز القهري لدى النساء.

وتهدف الندوة التي حاضرت فيها التدريسيتان نور كاطع عباس وأشواق جبار حمود الى تحليل سلوك هوس التسوق وأكتناز كل ما تقع عليه العين عند بعض النساء بطرق علمية لايجاد الحلول ، وتضمنت التعريف بمفهوم التسوق والاكتناز القهريين واسبابه واعراضه وطرق تشخيصه وعلاجه والشخصيه التي تصاب به والممهدات لكل سلوك.

ورشة عمل عن تأثير التدخين على صحة الفم والاسنان

ونظمت كلية طب الاسنان في جامعة البصرة ورشة عمل عن تأثير التدخين على صحة الفم والاسنان والعلاقة بين التدخين وامراض اللثة وعلاج الاسنان التجميلي.

وتهدف الورشة الى التعرف على اهم التأثيرات السلبية للتدخين وتداخلاته مع علاج الاسنان وتجميلها واهم الطرق للتغلب على هذه التداخلات للحصول على علاج ناجح. ، وبيّنت الورشة مضار التدخين وعلاقته بامراض اللثة وانوعها وكيفية حدوثها والسبب الرئيس لها، ودعت الى الإقلاع عن التدخين وذلك يوفر زيادة في نسبة الشفاء من أمراض اللثة وإن التوقف عن التدخين يعيد لثة المدخن إلى سابق ما كانت عليه

قانون إنضباظ موظفي الدولة والقطاع العام

ونظم مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة البصرة ورشة عبر الإنترنت عن قانون إنضباظ موظفي الدولة والقطاع العام .

وتهدف الورشة الى تعريف الموظفين بالأحكام والمبادئ التي جاء بها قانون إنضباظ موظفي الدولة والقطاع العام والعقوبات المقررة على الأفعال المخالفة إنضباطياً والتحقيق الإداري .

وتضمنت الورشة التي قدمتها التدريسية اعتدال عبد الباقي يوسف اهم الأحكام والمبادئ الواردة في القانون منها التعاريف و النطاق و الواجبات والعقوبات و التحقيق في الشكوى الإدارية . وأوصت الورشة بالتنوع والتوسع في موضوع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لاهميتة المباشرة في حياتهم العملية والمهنية.

تصنيع مادة طلائية تمتص الاشعة الفوق البنفسجية

وحصل التدريسي في كلية الهندسة بجامعة البصرة الدكتور سعد متي بطرس على براءة اختراع لتمكنه من تصنيع مادة طلائية تمتص الاشعة الفوق البنفسجية.

وتضمنت البراءة تصنيع مادة طلائية تمتص الاشعة الفوق البنفسجية والمنبعثة من شاشات الهواتف الذكية مسببة الاضرار على شبكية عيون المستخدمين عند استخدام الهواتف الذكية في الغرف المظلمة ولفترات طويلة كما تسبب الأشعة فوق البنفسجية العقم عند الذكور وذلك عند وضع الموبايل في إحدى جيوب البنطلون .