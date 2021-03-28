النجم الموهوب هداف القوة الجوية ولاعب منتخبات العراق بكل درجاتها المبدع أكرم عمانوئيل غادر الوطن مجبراً ومُهَدَداَ، حكمت عليه الظروف القاهرة التي مرت على بلاد الرافدين بالهجرة والاستقرار بالخارج.

ومنذ ابتعاده عن بغداد السلام وهو محروم من حقه الطبيعي الذي خُصص للرياضيين القدامى نجوم منتخباتنا الوطنية الخاص بالرواتب للأبطال والرواد، علماً أنه حاصل على بطولتين وخدم القوة الجوية أكثر من عشرين عاماً من التفاني والعطاء والإخلاص، مبدع يسجل الأهداف حيثما يشاء وبكل الطرق ومن أشباه الفرص يسجل.

التقيت به في الإمارات في بطولة صقر الدولية الرمضانية عام 2000 في إمارة رأس الخيمة، وكان ضمن وفد منتخب العراق المشارك في هذه البطولة السنوية، وكان معه وليد ضهد وعلي زغير ورياض عبد العباس وصفاء عدنان والحارس حسين عباس وميثم عادل وغيرهم من نجوم اللعبة، والتحق بهم من كوريا الجنوبية المحترف العراقي عباس عبيد مدرب الصناعات الكهربائية حالياً وأحرز العراق اللقب تحت إشراف الكابتن عباس برازيلي رئيس نادي العين العراقي حالياً، واختارت اللجنة المنظمة للبطولة النجم العراقي أكرم عمانوئيل أحسن لاعب في البطولة حيث قدم لمحات فنية رائعة أبهر المشاهدين، احتفل لاعبو نادي التعاون الإماراتي مع الفريق العراقي بالفوز وتم تقديم وجبة عشاء لنجوم العراق في بيت الكابتن عباس برازيلي في مبادرة جميلة من اللاعبين الإماراتيين عبد الله البحار وأحمد الهدية وعلي الجوعان وعبيد سعيد وسيف المالكي والهداف صالح علي الذي رسم صورتهم الإبداعية الكابتن عباس برازيلي.

في عام 2003 قرر صياد الشباك اعتزال كرة القدم وقرر الرحيل نتيجة الأوضاع التي سادت بلادنا ومنذ ذلك التاريخ ومنذ انبثاق صرف رواتب للاعبين القدامى وهو محروم من كل هذه الامتيازات ولم يستلم درهماً واحداً حتى هذا الوقت.

ندائي إلى كافة الجهات المسؤولة مراعاة ومتابعة نجومنا الكرويين أينما كانوا كفاءات وطنية علينا الاهتمام والاحتفاظ بها وحاضرة لأي واجب وطني وتستجيب لنداءات الوطن ويعشقون الوطن وعلى إدارة القوة الجوية أن تتبنى هذا الموضوع الخاص بحرمان أكرم من حقوقه المشروعة خاصةً وأنه ابن النادي الذي أفنى حياته بالقوة الجوية وساهم مساهمة فعالة في إنجازات الأزرق آملين أن تُصرف كافة حقوقه من تاريخ صدور قرار صرف رواتب الرواد والأبطال إلى هذا اليوم، وكلي ثقة بأهل الشأن أن تستجيب لهذا النداء.

مدرب عراقي محترف

نعمت عباس