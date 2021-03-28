  • الأحد , 28 مارس 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • الديوانية تضيف سباقات المرحلة الاولى لدوري الاندية بالدراجات

الديوانية تضيف سباقات المرحلة الاولى لدوري الاندية بالدراجات

رياضة
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ساجد سليم
نظرا للظروف الراهنة وعدم توفر الطرق محافظة الديوانية تستضيف بطولة اندية العراق المرحلة الاولى في موعدها المقرر في السادس من الشهر الرابع المقبل ..
وقال احمد صبري امين سر الاتحاد ان البطولة كانت في موعدها ومكانها في العاصمة الحبيبة بغداد لكن الظروف وعدم توفر الطرق المتاحة السباقات كانت غير متوفرة .لانجاح المرحلة الاولى من الدوري .لكن بعد التشاور مع لجنة المسابقات واعضاء الاتحاد وقع الاختيار على محافظة الديوانية لتكون هي مسرحا لمنافسات المرحلة الاولى في بداية الشهر الرابع والموعد المثبت .واضاف صبري ان الاتحاد المركزي فاتح الاتحاد الفرعي في كربلاء من اجل استضافة هذه المرحلة لكن اعتذر الاتحاد الفرعي لذيق الوقت ووعد الاتحاد بان كربلاء جاهزة لاي مرحلة اخرى من المراحل ..
يذكر ان المرحلة الاولى تشمل فئة المتقدمين والشباب والناشئين.

  • الناطق الإعلامي لاتحاد الدراجات

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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