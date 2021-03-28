الديوانية تضيف سباقات المرحلة الاولى لدوري الاندية بالدراجات

ساجد سليم

نظرا للظروف الراهنة وعدم توفر الطرق محافظة الديوانية تستضيف بطولة اندية العراق المرحلة الاولى في موعدها المقرر في السادس من الشهر الرابع المقبل ..

وقال احمد صبري امين سر الاتحاد ان البطولة كانت في موعدها ومكانها في العاصمة الحبيبة بغداد لكن الظروف وعدم توفر الطرق المتاحة السباقات كانت غير متوفرة .لانجاح المرحلة الاولى من الدوري .لكن بعد التشاور مع لجنة المسابقات واعضاء الاتحاد وقع الاختيار على محافظة الديوانية لتكون هي مسرحا لمنافسات المرحلة الاولى في بداية الشهر الرابع والموعد المثبت .واضاف صبري ان الاتحاد المركزي فاتح الاتحاد الفرعي في كربلاء من اجل استضافة هذه المرحلة لكن اعتذر الاتحاد الفرعي لذيق الوقت ووعد الاتحاد بان كربلاء جاهزة لاي مرحلة اخرى من المراحل ..

يذكر ان المرحلة الاولى تشمل فئة المتقدمين والشباب والناشئين.

الناطق الإعلامي لاتحاد الدراجات