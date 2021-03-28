اجسد حبي لبصرتي في جدارياتي و خزفياتي

الفنانة سمية البغدادي:

سمير خليل

في البصرة، مدينة النخيل والطيبة والابداع، تتنوع اشتغالات مبدعيها الفنية بشكل منظم ومتواصل برغم كل الصعاب، ومنهم مبدعة اختارت الصعب في الفن، الفخار، لغة الطين وخطاب الجمال، تنوعت اعمالها الخزفية وتناغمت بدفء بيئتها ومدينتها وطيبة اهلها.

سمية البغدادي، خزافة بصرية تنضم لكوكبة المبدعات من بنات وادي الرافدين. لم يتوقف ابداعها عند اصطفاف خزفياتها المتنوعة، بل سخرت خبرتها وموهبتها لتعليم اجيال من البراعم اسس واصول فن الخزف الراقي ما يضيف لرصيدها في عملها الابداعي الفرح والسعادة.

تقول: “افتتح كلامي بقوله تعالى ( ولقد خلقناالانسان من سلالة من طين) تعلقت بالطين وصرت لا أعلم هل هو قطعه مني ام انا قطعه منه! اعشقه واشكو له همي كلما تعرضت إلى مشكلة، فاعزل نفسي معه لافرغ جل أسراري اليه، حتى أجد نفسي قد صنعت فخاريه جميله”.

وتضيف: “صار الطين علاجا لبعض همومي وجروحي من تراكمات الحياة، فكنت أضع في بالي دائما انه صديقي الوحيد، ولااخفي عليكم كم هو متعب العمل بالفخار والخزف ومكلف في الوقت نفسه، لكن مدى حبي له وتعلقي به، يذلل كل آثار التعب وخصوصا حين تخرج قطعتي الخزفية الجميلة من فرن الفخار وسعادتي الكبيرة بها”.