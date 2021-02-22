جائزة محترف ميسان المسرحي لثقافة وفنون الاطفال

افاد مجلس ادارة جائزة محترف ميسان المسرحي لثقافة وفنون الاطفال التي اطلقها في الرابع عشر من شهر يناير كانون الثاني الماضي واغلقت المشاركة فيه في الخامس عشر من الشهر الجاري، ان نتائج المشاركات ستعلن في الشهر المقبل.

وقال الكاتب والمخرج عدي المختار رئيس مجلس ادارة الجائزة: اطلقنا في يوم الرابع عشر من الشهر الماضي جائزة محترف ميسان المسرحي لثقافة وفنون الاطفال لاختيار الافضل في مجالات: (افضل نص مسرحي للأطفال مونودرامي، وافضل انشودة اطفال مغناة، وافضل انشودة موجهة للأطفال، وافضل عرض مسرحي للأطفال، وجائزة الرسام الصغير، وافضل اصدار بحثي في ثقافة الاطفال، وافضل اصدار موجه للأطفال، وافضل اصدار لصحافة الأطفال، وايضا افضل مؤسسة معنية بثقافة وفنون الاطفال، وافضل دار نشر اهلية للأطفال).

واضاف المختار: وصلت المشاركات الى اكثر من مائة مشاركة في مجالات الجائزة المتنوعة وتم احالة المشاركات الى اللجان المختصة لإعلانها خلال الشهر المقبل” .

واوضح: تم تشكيل مجلس ادارة للجائزة وسيكون كل عضو فيه عضو لجنة تحكيم ايضا, وتالف مجلس الادارة من الذوات الابداعية ( الدكتور حبيب ظاهر والفنان ابو الحسن صلاح مهدي والدكتورة ايمان الكبيسي والفنان صباح شغيت والفنانة صبا طه ياسين والكاتب علي البدري والفنان ممدوح كاظم فندي).

ومن المؤمل ان يقام الشهر المقبل حفل بسيط لإعلان النتائج وتكريم الفائزين في مجالات الجائزة التي سيجري اعتمادها كجائزة سنوية لدعم العاملين في مجالات ثقافة وفنون الاطفال مع الالتزام بتدابير الوقاية من فيروس كورونا.

يذكر ان محترف ميسان المسرحي تأسس عام 2000 وحصل على الكثير من الجوائز في مهرجانات عديدة، اسسه عدي المختار وهو اعلامي وكاتب ومخرج مسرحي في جعبته 15 جائزة عراقية وعربية ودولية في مجالات كتابة النص المسرحي والقصة والاخراج، فضلا عن عضويته للعديد من المهرجانات كمحكم في لجان لتحكيم.