الجوية يتمسك بصدارة الدوري الممتاز وايمن حسين ينفرد بلائحة الهدافين

الجولة 18 تبدأ غدا باقامة مباراتين

بغداد ـ الصباح الجديد:

تمسك فريق القوة الجوية بصدارة ترتيب الدوري الممتاز بفوزه مساء على فريق الطلبة 1-0، على ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة 17.في الدقيقة 75 تمكن أيمن حسين من تسجيل هدف المباراة الوحيد متمسكا بصدارة لائحة الترتيب في سباق الهدافين برصيد 14 هدفا.ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 35 في الصدارة، في حين تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 15 في المركز 17.

وفرضت نتيجة التعادل السلبي نفسها، على مواجهة الغريمين الشرطة والكهرباء،على ملعب الشعب الدولي.وكاد الشرطة أن يخطف الأسبقية، لولا إهدار مهاجمه محمد جبار شوكان، لركلة جزاء في الشوط الأول.ورفع الشرطة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، مقابل 20 نقطة للكهرباء في المركز 11.

وواصل الميناء صحوته بفوزه على فريق الديوانية بهدفين من دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الفيحاء في المدينة الرياضية بالبصرة.وافتتح الميناء النتيجة بوقت مبكر عن طريق محترفه الكاميروني جونيور إمباي في الدقيقة 10.. وواصل الميناء أفضليته وأحرز هدفا ثانيا عبر لاعبه المميز حسين يونس في الدقيقة 33 من المباراة،ورفع الميناء رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ11، في حين تراجع الديوانية الى المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

وعمق فريق الكرخ جراحات الصناعات الكهربائية بفوزه 0-1، في ملعب الكرخ، الكرخ نجح في تحقيق مراده من المباراة بالوصول لشباك الصناعات الكهربائية بركلة جزاء نفذها محمود خليل في الدقيقة 42،ورفع الكرخ رصيده إلى النقطة 21 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الصناعات الكهربائية عند النقطة 11 في مؤخرة الترتيب.وحقق زاخو، فوزًا مهمًا على السماوة، بهدفين من دون رد، على ملعب زاخو، وتأثر الفريقان بأرضية الملعب بعد هطول الأمطار، حيث غابت اللمسات الفنية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استغل مهاجم زاخو، زياد أحمد، خطأ أحد لاعبي الخصم، ليطلق تسديدة استقرت داخل الشباك في الدقيقة 69.وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 88.ورفع زاخو رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد السماوة عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.وخطف فريق النجف فوزا قاتلا من مضيفه أمانة بغداد 0-1، في ملعب بغداد، وتمكن أحمد لفتة (كوني) من خطف هدف متأخر في الدقيقة 83، ورفع النجف رصيده إلى النقطة 29 في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد أمانة بغداد عند النقطة 21 في المركز العاشر.

وحقق نفط البصرة فوزا مهما على مضيفه أربيل، بهدف من دون رد، على ملعب فرانسو حريري، وسجل هدف نفط البصرة الوحيد في المباراة، اللاعب باسم علي، في الدقيقة 64، وبذلك، قفز نفط البصرة للمركز الحادي عشر، في جدول ترتيب الدوري ، برصيد 20 نقطة، في حين تراجع أربيل للمركز الثاني عشر، برصيد 19 نقطة.وخيم التعادل السلبي على مواجهة النفط والحدود، على ملعب الشعب الدولي، ورفع النفط رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، فيما رفع الحدود رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وتنطلق يوم غد الاثنين مباريات الجولة 18 باقامة مباراتين، ففي ملعب الشعب الدولي يضيف المتصدر الجوية فريق الميناء في الساعة الرابعة والنصف عصرا، في حين يلتقي الصناعات الكهربائية واربيل في ملعب الصناعة عند الساعة 2 ظهرا، وتقام الثلاثاء 6 مباريات، فيلعب الكرخ والزوراء في ملعب الساحة احمد راضي بنادي الكرخ في الساعة 2 ظهرا، ويتقابل السماوة في ملعبه امام فريق القاسم بالتوقيت ذاته، كما يلتقي الديوانية امام نفط الوسط في ملعب الاول وبالتوقيت نفسه، ويضيف ملعب التاجي مباراة الحدود والطلبة في الساعة 2ظهرا، وفي ملعب النجف الدولي تقام مباراة النجف وزاخو في الساعة الرابعة والنصف عصرا وفي ملعب ميسان الدولي تقام في الساعة السادسة والنصف مساء مباراة نفط ميسان وأمانة بغداد، وتقام الاربعاء مباراتان، الكهرباء يلتقي النفط في ملعب التاجي في الساعة 2 ظهرا، ويشهد ملعب الفيحاء اقامة مباراة نفط البصرة والشرطة في الساعة الرابعة والربع عصرا.