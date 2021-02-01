الملحن الشاب حمزة جعفر: اتمنى ان تهتم وزارة الثقافة بالمواهب والطاقات الشابة

احلام يوسف

يزخر العراق بالمواهب التي تبحث عن فسحة لإظهار ما عندها، ومن ضمن هؤلاء الشباب الذين شقوا طريقهم بصعوبة للوصول الى مبتغاهم الملحن الشاب حمزة جعفر.

بدأ شغفه بالموسيقى منذ الطفولة. لم يكن يخاف الظلمة عندما ينقطع التيار الكهربائي، بل كان يجدها فرصة لان يقف قبالة حائط غرفته وينظر الى خياله عليه، ويبدأ بتقليد حركات مايسترو وهو يقود الاوركسترا.

يقول حمزة: “عندما كبرت قليلا خفت حبي للموسيقى ونسيت احلامي امام الظروف الصعبة التي مرت بها عائلتي والحرب الطائفية التي نالت من العراقيين ما نالت، فقضيت فترة مراهقتي ما بين العمل لكسب قوت العيش ولم ابال بنوع او طبيعة العمل اذ كان همي عائلتي بالدرجة الاولى وكنت يوميا عند خروجي الى العمل اتوقع ان يكون اخر يوم في حياتي بسبب الخوف من المفخخات والقلق من الآت”.

اعجب حمزة جعفر بالفنانين الملحنين والمطربين رياض السنباطي وفريد الاطرش، ومحليا تأثر بالفنان الملحن والمطرب طالب القره غولي. يحلم بأن تكون الحانه ضمن تفاصيل قصص العاشقين.

لم يسعفه الحظ لإكمال دراسته ولا حتى لدراسة الموسيقى، لكن الموهبة التي حباه الله بها كانت تبحث عن فرصة ليكون لها مكان في حياته فبدأ عام 2012 يكتب الشعر بنفسه ويلحنه.

الى مَن مِن الفنانين قدمت الحانك؟

“في البداية كنت الحن لصديق لي وهو مغن هاو اسمه خضير ابو الياس يملك خامة صوت جميلة، وكنت مع كل اغنية اتعرف اكثر على تفاصيل الموسيقى، واعرف أي الزوايا اركز عليها. ايضا قدمت الحانا الى المطربين عصام كرم وعباس الربيعي وحسن ستار، اضافة الى بعض الالحان لاغان وطنية قمت بأدائها، وهناك اغان سجلت فيديو كليب وعرضت على يوتيوب”.

هل استثمرت مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل مع الفنانين؟

“نعم مؤخرا تواصلت مع الفنانة نوال خان وتحدثت معها بشأن لحن لأغنية باللغة الفصحى للشاعر الصوفي حسين بن منصور الحلاج، واخترت لحنا يتماشى مع حالة التصوف الشعرية”.

هل تعلمت كتابة النوتة الموسيقية؟

“لحد الان الحن عن طريق تسجيل اللحن بالهاتف فأدون كل نغمة اما عن طريق عزفها او ترديدها، اضافة الى بعض البرامج في الكمبيوتر التي يمكن من خلالها القيام بعملية التوزيع الموسيقي من خلال النغمات لكل الآلات الموسيقية الموجودة على البرامج. ومع علمي بأن الموسيقار الكبير بليغ حمدي لم يكن يكتب النوتة في بداية تلحينه، لكني اجد ان التكنلوجيا الحالية قد تؤثر على موضوع اهمية كتابة النوتة، لان هناك وسائل عدة لتدوينها غير الكتابة، لكن ان شعرت ان هناك ضرورة لتعلمها مستقبلا فمؤكد لن اتردد لحظة لتعلمها”.

هل هناك خطة معينة كي تأخذ موقعك وحقك من الشهرة بين الجمهور؟

“موضوع الشهرة السريعة يمكن ان يكون بطريقتين، اغنية بكلمات من غير معنى والحان مثلما ذكر الموسيقار محمد عبد الوهاب يسمعها الجمهور بأقدامه وليس اذنيه، او السير بالطريق الصعب، بأن تختار جمل لحنية ناضجة، وشعر رصين، وهنا سأكون بحاجة الى الاتفاق مع فرقة موسيقية وهذا يحتاج الى رأس مال كبير، وانا في بداية شوطي الفني، لكن مؤكد في المستقبل القريب ان شاء الله سيكون هذا اول مشاريعي”.

وتابع: “اجد ان الدولة واخص بهذا وزارة الثقافة من ضمن واجباتها تجاه الثقافة الفنية الاهتمام بالطاقات والمواهب الشابة، وتوفير استوديوهات انتاج وتسجيل وايضا دعم مادي”.

هل هناك الحان جديدة تعمل عليها؟