احزاب وقوى سياسية تطالب باقالة حكومة الاقليم وتشكيل حكومة انقاذ

عقب رفضها تسليم ملف النفط إلى بغداد

السليمانية – عباس اركوازي:

وجه قيادي رفيع المستوى في قوات البيشمركة انتقادات شديدة اللهجة الى حكومة الاقليم التي وصفها بالفاشلة التي يجب ان تقتلع من جذورها.

واشار عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني مسؤول محور كرميان بقوات البيشمركة محمود سنكاوي، في كلمة القاها امس الثلاثاء، ان حكومة الاقليم التي اخفقت على مختلف الصعد وتسببت سياساتها بخلق عشرات الازمات والمشاكل للمواطنين، الذين يعجزون عن تامين قوتهم اليومي، لا تستحق البقاء و”علينا العمل على اقالتها وتشكيل حكومة جديدة تاخذ على عاتقها تامين حياة كريمة لشعب كردستان”.

وبينما اكدت مصادر مطلعة للصباح الجديد، ان حكومة الإقليم لم توافق على تسليم ملف النفط الى الحكومة الاتحادية وهي ملتزمة بتسليم إيرادات 250 ألف برميل من النفط يومياً، توقع وكيل وزير المالية السابق فاضل نبي ان يحرم اقليم كردستان من اية تخصيصات في مشروع الموازنة الاتحادية.

واضاف نبي ان اقليم كردستان لا يمتلك اية اوارق ضغط على الحكومة الاتحادية لتثبيت حصته من الموازنة الاتحادية، مشيراً الى ان ممثل الامم المتحدة والولايات المتحدة تضغطان على الحكومة الاتحادية لايجاد الية يتم من خلالها تخصيص حصة للاقليم من الموازنة الاتحادية.

ورجح نبي ان لا يتم احتساب حصة للاقليم من الموازنة، كما حصل في قانون تمويل العجز المالي، لذا فان على حكومة الاقليم التعامل مع مختلف الاحتمالات والتهيؤ لكل النتائج التي ستتمخض عن عدم وضع اية تخصيصات مالية في الموازنة.