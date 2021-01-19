سويسرا يزور الأهرامات ورومبيل يرمي خسارة بولندا في ساحة الخبرة

قائد يد إسبانيا يشيد بالتنظيم المصري لمونديال كرة اليد.

القاهرة ـ وكالات:

نظمت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر، رحلة سياحية لمنتخب سويسرا من أجل زيارة أهرامات الجيزة وذلك قبل مباراته المقررة أمام نظيره الفرنسي.

وتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين وباقي أفراد البعثة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.وأكد لاعبو منتخب سويسرا سعادتهم البالغة بهذه الزيارة، وأبدى الجميع حالة من الانبهار بالأهرامات.يذكر أن منتخب سويسرا يتنافس ضمن المجموعة الخامسة في بطولة العالم مع منتخبات النرويج وفرنسا والنمسا.

من جانب اخر، أشاد راؤول إنتريريوس، قائد منتخب إسبانيا، بتنظيم مصر للنسخة رقم 27، من بطولة كأس العالم لكرة اليد.وأكد إنتريريوس، في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة، أن المسابقة تشهد تنظيما يليق بتاريخ كرة اليد، وأن منتخب بلاده يشعر بالسعادة للتواجد في مصر.وأضاف: «مصر تنظم البطولة بشكل رائع، في ظل ظروف صعبة بسبب وباء كورونا.. أهنئها على هذا التنظيم، وجميع الإجراءات الوقائية المميزة المتخذة لحماية الجميع».

وواصل: «مشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى، يضيف القوة والإثارة لهذه البطولة، ونحن نسير على الطريق الصحيح، فتعادلنا مع البرازيل بعد أداء قوي في مباراة صعبة، ثم تغلبنا على بولندا، ونسعى للفوز باللقاء المقبل للتأهل».

إلى ذلك، أبدى باتريك رومبيل، مدرب منتخب بولندا، رضاه التام عن أداء فريقه برغم الخسارة أمام إسبانيا 26-27، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر.

وقال رومبيل في المؤتمر الصحفي عقب المباراة «أعتقد أننا في الشوط الأول ارتكبنا أخطاء كثيرة في الهجوم، وإسبانيا تفوقت علينا، لكن لعبنا بشكل قوي في الدفاع، وفي النهاية خسرنا اللقاء».

وأضاف «منتخب إسبانيا قوي، وحققنا نتيجة مشرفة أمامه، وفي الشوط الثاني تحسنا كثيرا وكانت الأمور بين أيدينا، لكن خبرة إسبانيا حسمت اللقاء».. وتابع في التصريحات التي نشرها الموقع الرسمي للبطولة «الآن نحتاج أن نرتاح ثم نبدأ التفكير في اللقاء المقبل أمام البرازيل، هدفنا هو الفوز في كل مباراة والمنافسة».وشدد «كنت أتوقع الفوز في لقاء إسبانيا وبدأنا المباراة بشكل ممتاز وأظهرنا قوتنا، وأتمنى أن نواصل هذا الأداء ونحقق نقطتين في المباراة المقبلة ونتأهل للدور الرئيسي».

وقال ماسيي جيبالا لاعب منتخب بولندا «قدمنا مباراة كبيرة أمام خصم كبير مثل إسبانيا، لكن ارتكبنا أخطاء كثيرة في الهجوم وعوضنا ذلك في الشوط الثاني، وحارسنا قدم أداء رائعا وتصدى لأكثر من 21 فرصة».وأضاف «الآن أمامنا مباراة قوية ضد البرازيل وسنلعب لتحقيق الفوز وتعويض الخسارة أمام إسبانيا والتأهل للدور الرئيسي».

على الجانب الآخر، قال خوردي ريبيرا مدرب إسبانيا «بدأنا المباراة بشكل قوي وكانت المباراة قوية وصعبة وتسير هدف لمثله أمام منتخب قوي مثل بولندا، وركزت على الدفاع بطريقة 1-5 وبعد ذلك ركزنا على الهجوم القوي، وفي الشوط الثاني كانت الأمور صعبة قليلا».

وأضاف «في الشوط الثاني، الأمور كانت أصعب وتقدمت بولندا علينا بفارق هدف وكانت المباراة سجالا بين الفريقين، وفي الخمس دقائق الأخيرة لعبنا بشكل جيد وتقدمنا بفارق هدفين ثم أنهينا اللقاء بفارق هدف».وتابع «الآن سنرتاح ونبدأ التحضير للمباراة المقبلة أمام تونس، فهي مباراة صعبة أمام منافس محترم، وسنلعب أمامهم دون النظر لمبارياتهم السابقة».وقال دانيال دوشباييف لاعب إسبانيا «أهنئ بولندا على الأداء في المباراة وبالطبع نحن سعداء بالفوز، خطوة مهمة لنا قبل الأدوار المقبلة وخاصة بعد التعادل أمام البرازيل في المباراة الأولى».

وأضاف «حارس بولندا أثبت قدراته الكبيرة وقدم مباراة رائعة، وأيضا دفاعهم كان قويا للغاية وأضعنا الكثير من الكرات وسنصحح الأخطاء في المباريات المقبلة».