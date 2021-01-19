رؤى فنية عن المرحلة الاولى بدوري التأهيل لمجموعة الأنبار

في ضوء قرعة المربع الذهبي

أحمد عبدالكريم حميد:

انتهت المرحلة الأوَّلى من منافسات الدور التأهيلي المؤهل لدوري الدرجة الأوَّلى ضمن منافسات مُحافظة الأنبار والتي اسفرت عن تأهل نادي «الصوفية» عن المجموعة الأوَّلى التي ضمتْ: «الفلوجة»، «الجزيرة»، «عنه»، و»الفهد»، وتأهل عن المجموعة الثانية نادي «هيت» والتي ضمتْ مجموعته أندية: «الأنبار»، «الحبانية»، «الشهيد عبدالستار أبو ريشة»، «الرطبة»، و»الصمود»، وتأهل نادي «الجولان» عن مجموعة أندية دوري الدرجة الثانية التي خاضتْ دوري حسب قرار لجنة المسابقات ولعبَ مباراة فاصلة مع نادي «الفوسفات» وحقق الفوز. وفي المباراة الفاصلة التي جمعت ثاني المجموعة الأوَّلى «الحبانية» وثاني المجموعة الثانية «الفهد» حقق «الفهد» الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. صحيفة «الصباح الجديد» اجرت هذا الاستطلاع حول قُرعة المربع الذهبي المؤهل إلى دوري منطقة غرب العراق والتي ضمتْ كلاً من «الصوفية»، «الجولان»، «هيت» و»الفهد» وكانت اراء لاعبي الفرق الأربعة على النحو الاتي:

اذ تحدَّث مُهاجم نادي «الفهد» جمال حميد قائلاً: «القُرعة متوازنة وجميع الفرق المتأهلة مميزة كونها أفضل مَن تأهل لهذه المرحلة وباستحقاق. وبصراحة توقيت المباريات لم يخدم فريقنا لاننا لعبنا مباراة فاصلة خارج ملعبنا والمباراة أمام «الجولان» ستكون أيضاً بعيدة عن ملعبنا. تأهلنا عن مجموعة صعبـة والفريـق بـدأ بالتصاعـد وحتَّى المباريـات التـي اهدرنـا فيهـا النقاط كنا نستحق الفوز بها وفريقنا سينافس من أجل التأهل والمدرب شاكر محمد صبار والجهاز الفني نجحوا في كسب الرهان الأوَّل ونحترم جميع المنافسين ولكننا سنكون رقماً صعباً».

وعبر مدافع نادي «هيت» عنيد شعبان عن رأيه، قائلاً:»تعودنا ان نكون في المقدمة وان نلعب إلى اخر نفس ونحقق أفضل النتائج واستطعنا تصدر المجموعة والتأهل وفريقنا مستقر ولدينا أفضل مدرب في الأنبار في الاعوام الأخير فالح منيف الذي يعرف كيف يتعامل مع المباريات. رأى القُرعة مناسبة ومستوى الأندية متقارة وصعب التنبؤ بفرق التي ستتأهل وستكون المنافسة قويّة بين الأندية الأربعة. حالياً نستعد لخوض المباريات على الرغم من وجود الاصابات لكننا عازمون على الذهاب بعيداً وهي فُرصة للاعبي «هيت» لتجربة مغامرة جديدة خارج الأنبار وحظوظنا وافرة بالتأهل».

وتحدث مدافع نادي «الجولان» مؤمن كريم العامري، قائلاً: «برأيي القُرعة منصفة للفرق وهنالك احتمالات عديدة للمُنافسة في ظل وجود أربعة أندية. بجهود المِلاك التدريبي والإدارة التي قدّمت الكثير للفريق وبجهود ومُتابعة السيد جاسم العسل سننافس بقوَّة وسنتأهل بكل استحقاق وسنظفر بالعلامة الكاملة من أجل اسم مدينة الفلوجة وجماهيرها واسم النادي مثلما استطعنا التأهل في مُسابقة كأس العراق ولعبنا ضدّ «النجف» واستفدنا من تجربة المسابقة. فريقنا في اتم الجاهزية ونتطلع لحجز مكان في المرحلة المقبلة».

واختتم الاستطلاع مهاجم نادي «الصوفية» محمد اياد علاوي، قائلاً: «القُرعة عادلة نوعاً ما والمنافسة لن تكون سهلة في ظل تأهل أفضل الأندية إلى هذه المرحلة وتأهلنا عن مجموعتنا التي شهدت منافسة قوية إلا اننا ظفرنا ببِطاقة التأهل متصدرين ومدرب فريقنا أحمد جديع والجهاز الفني المساعد قادوا الفريق بصورة ممتازة وخضنا مباراة ودية أمام «الصناعة» واستفدنا منها كثيراً وفريقنا يضم نخبة مميزة من اللاعبين في كل المراكز. سنلعب من أجل الفوز والتأهل إلى المرحلة المقبلة طموحنا ونسعى لتحقيقه».