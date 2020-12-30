مدير عام الشركة العامة للنقل البري مرتضى الشحماني للصباح الجديد

البصرة – سعدي السند:

قال مدير عام الشركة العامة للنقل البري / إحدى تشكيلات وزارة النقل : لقد عقدنا في بداية شهر تشرين الثاني الحالي اجتماعا مهما مع مدراء اقسام وفروع الشركة كافة لتقييم عمل الشركة والنهوض بها خاصة بعد تراجع اسعار النفط في الآونه الاخيرة والتي ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي بشكل عام وبلدنا بشكل خاص.

سياسة تشغيلية مُثلى يعمل الجميع على تنفيذها بروح الفريق الواحد

وأكد المدير العام مرتضى الشحماني خلال اللقاء على ضرورة تبني الشركة سياسة تشغيلية مُثلى يعمل الجميع على تنفيذها بروح الفريق الواحد وتتمثل بتنويع الايرادات وتعظيمها انسجاماً مع رؤى وزير النقل في فتح آفاق العمل وتنويع مصادره لتعظيم ايرادات الشركة وتمويل ميزانية الدولة عبر ابرام تعاقدات جديدة وتفعيل العقود الاستراتيجية كعقد نقل الحبوب والاسمدة والمنتجات النفطية.

وبيّن المدير العام ان المدراء تحدثوا لأثراء خطة العمل كل حسب اختصاصه ، إذ شملت تحديث النظام المحاسبي مع أتمتة المعلومات الادارية والتوزيع الامثل للسائقين حسب احتياجات الفروع واعداد الشاحنات العاملة ، اضافة الى تحقيق الطاقة الانتاجية القصوى لعمل الاسطول .

وأكد المدير العام على أهمية أن تكون لنا لقاءات شهرية لتقييم الخطط المرسومة وتحديد الانحرافات لايجاد الحلول الناجعه لها.

شهر تشرين الأول الماضي شهد نقل ( 105) حاوية معدات كهربايية

وأضاف الشحماني الى ان اسطول الشركة حقق ضمن نشاطه المتواصل في مجال نقل الحمولات المختلفة من المواد والمعدات الكهربائية خلال شهر تشرين الأول الماضي نقل ( 105) حاوية معدات كهربايية بمختلف الأوزان لصالح وزارة الكهرباء.

جاء ذلك تنفيذاً للعقد المبرم بين الشركة العامة للنقل البري / ووزارة الكهرباء حسب توجيهات رئاسة الوزراء في أهمية تنسيق العمل المشترك بين وزارات الدولة لتعظيم إيرادات خزينة الدولة للنهوض بمسؤولياتها تجاه توفير الخدمات كافة.

وأن ذلك جاء أنسجاماً مع توجيهات وزير النقل في تحقيق إنجازات نوعية خلال الفترة الماضية وضرورة العمل على زيادة فعالية أسطول النقل البري وسرعة تنفيذه للواجبات المناطة به مع اختصار الوقت وتأمين سلامة وصول البضاعة التي تعد من أولويات أسطول الشركة العامة للنقل البري..

حيث أنجزت شاحنات فروع الشركة في جميع المحافظات نقل العديد من حاويات المعدات الكهربائية الخاصة بدعم إدامة وصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تم نقلها من موانئ البصرة باتجاه مخازن وزارة الكهرباء في المحافظات الوسطى والشمالية.

الحصاد الشهري للأسطول البري من نقل مادة الأسمدة الزراعية

وأوضح لقد اضطلعت شاحنات الشركة العامة للنقل البري بتنفيذ مسؤولياتها التعاقدية مع وزارة الزراعة من خلال نقلها 21200 طن من الأسمدة الزراعية عبر 533 نقلة خلال شهر تشرين الأول الماضي ، من معمل خور الزبير التابع الى وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة الى محافظات العراق كافة ، مؤكدا ان الشركة تلعب دوراً مهما في انجاح عملية الاستزراع للمواسم كافة من خلال ايصالها للأسمدة والبذور الى جميع مخازن وزارة الزراعة ضمن الخطط المركزية المعدّة لذلك مما ينعكس ايجابياً على وفرة المحاصيل الزراعية في الأسواق المحلية .

يذكر ان الشركة العامة للنقل البري وإبّان توفيرها للشاحنات في خدمة ودعم وزارات ودوائر الدولة كافة ، مع إيفائها بجميع تعاقداتها معهم ، تسهم وبشكل فعّال في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتطوير الاقتصاد الوطني للبلد وتنميته.

النقل البري تشارك في اجتماع هيئة المنافذ الحدودية

وشاركنا قبل أيام في إجتماع الهيأة العامة للمنافذ الحدودية الذي ترأسه اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي رئيس الهيئة بمشاركة اعضاء المجلس وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية.

وجاء الاجتماع لتنظيم العمل في المنافذ الحدودية كافة ، سيما في منفذي عرعر والشلامچة الحدوديين

إذ نوقشت تفاصيل العقد الاستثماري لإنشاء ساحة التبادل التجاري في منفذ الشلامچة الحدودي في محافظة البصرة ، وبينا اهمية المشروع في تنظيم العمل في ساحات التبادل التجاري واعتماد نظام البوابة الالكترونية لتحقيق واقع امني وخدمي مسيطر عليه ،فضلاً عن توفير فرص عمل للايدي العراقية بعد ان يتم نقل ساحات التبادل التجاري مع دول الجوار الى الجانب العراقي… وهذا ما يؤكد عليه وزير النقل لفتح آفاق العمل والانفتاح على العالم الخارجي لتعظيم ايرادات الشركة وتمويل ميزانية الدولة..

يذكر ان الشركة العامة للنقل البري تعُّد إحدى الدعائم الرئيسية في إنعاش الاقتصاد وازدهار التبادل التجاري مع دول الجوار