فرقة اكد تقدم 21 عملا مسرحيا على مسرح منتدى جسر ديالى

بغداد ـ الصباح الجديد:

باختتامها أول أمس، مسرحية «شنو الموضوع» تكون فرقة أكد للفنون الموسيقية، قدمت 21 عملا مسرحيا في منتدى شباب جسر ديالى منذ تأسيسها قبل خمس سنوات بحسب مدير الفرقة، مصطفى السيد، الذي تحدث لـ «الصباح الجديد» قائلا: قدمت فرقة أكد عرضها المسرحي على مدى يومي الجمعة والسبت الماضيين بعنوان «شنو الموضوع» بمشاركة الفنانين «عواد السلمان وسناء العبودي ولمياء الأمير ومحمد هلال ومصطفى العبادي وثائر كزار ومحمد الزيدي ومحمد عباس»، مبينا ان الفرقة تقدم اعمالها للموسم الخامس تواليا بدعم المشرف العام مدير المنتدى أحمد قحطان.

واوضح ان العمل المسرحي الاخير، توزع بين كوميدي ودراما، ونال استحسان الحضور، وهو سلسلة اعمال حرصت على تقديمها الفرقة التي كانت ترأسها الفنانة ليلى هادي، حيث تفرغت لاعمال أخرى، وهذا العرض الاول الذي تم عرضه بعد تفرغ المديرة السابقة للفرقة.

واوضح انه تسنم مهمة إدارة فرقة أكد للفنون الموسيقية التي تضم 15 ممثلا من الطاقات الشبابية التي اثبتت حضورها الجيد في العروض المسرحية التي ضيفها مسرح منتدى شباب ورياضة جسر ديالى.

وذكر السيد، انه اشترك في تاليف واخراج العديد من الاعمال المسرحية منها مؤلفا لـ «زمن الباشوات» و»فانية وتتبدد» و»ورث الباب باي» و»العمارة المسكونة» التي عرضت بجزأين الاول عام 2015 والثاني 2016، منوها إلى ان الاعمال لاقت صدى ايجابي من المتابعين والجمهور الذي يحضر لمشاهدة المسرحيات.

واشار إلى ان الاعمال المسرحية تعد خطوة مهمة يركز على دعمها مدير منتدى شباب جسر ديالى، وكذلك تنفيذا لتوجيهات مديرية شباب ورياضة الرصافة التي تهتم بالجوانب الثقافية ويحرص مديرها، خالد الركابي، الحضور والمتابعة للاعمال ويشيد بما يقدمه الممثلون الشباب.

من جانبها، اوضحت الفنانة، لمياء الأمير، انها تعمل للمرة الاولى مع الفرقة، والعرض المسرحي «شنو الموضوع» كان ناجحا بفضل حيوية الطاقات الشبابية التي قامت بتأدية الادوار، مشيرة إلى ان وجود المسرح الجيد والجمهور يسهم في توسيع الحركة الفنية المسرحية في منطقة جسر ديالى وهو خطوة اضافية لدعم المسرح والاهتمام به عبر تقديم اعمال تحاكي الواقع من أجل لفت انتباه المسؤولين لكي يهتموا بالفن والثقافة ويدعموا الاعمال المسرحية.

وقالت انها ستحرص على متابعة حضورها ضمن الفرقة الفنية الشبابية لتقديم الاعمال الجديدة بمناسبة رأس السنة الميلادية 2021.