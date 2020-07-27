تحضيرات لإنشاء سد مائي في البصرة يمنع امتداد اللسان الملحي الى شط العرب

بغداد – الصباح الجديد

كشفَ وزير الموارد المائية مهدي رشيد عن وضع اللمسات الأخيرة لامكانية إنشاء سد القاطعة في رأس البيشة بمحافظة البصرة، لمنع امتداد اللسان الملحي الى شط العرب.

وقال رشيد في تصريح رسمي امس ان “الوزارة أكملت أغلب المراحل في إعداد شروط المناقصة لهذا المشروع بالتعاون مع محافظ البصرة أسعد العيداني”، مشيراً إلى أن “اللجنة المشكّلة بين الوزارة والمحافظة ستجتمع خلال الأسبوع الحالي، لتوجيه دعوات الى الشركات الرصينة لإعداد التصاميم ودراسة واقع المد الملحي في البصرة، وإمكانية إنشاء سد (القاطعة) في رأس البيشة لمنع امتداد اللسان الملحي الى شط العرب”.

وبين أن “جدوى هذا المشروع كبيرة جداً، إذ إن المشكلة في البصرة تكمن في ارتفاع اللسان الملحي الذي يأتي من البحر، ليدخل الى شط العرب، مع قلة الإمدادات من نهر الكارون الذي غيرت إيران مجراه، صاحبه الضغط على نهر دجلة، مما جعل إنشاء هذا السد ضرورة ملحة”.

وتعاني كمية الموارد المائية الواردة الى العراق من تراجع واضح؛ سواء تلك المتأتية من نهري دجلة والفرات خارج الحدود العراقية أو الأنهر المغذية من داخل العراق التي تراجعت هي الأخرى بسبب ظروف الجفاف، ما انعكس على الروافد والمياه الجوفية ومعدلات الخزن في السدود والخزانات.