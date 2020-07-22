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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الرؤية وإنتاج الرسالة في “الخطأ الفادح لهذا العالم”

ثقافة
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                                                                      عباس عبد جاسم

غلاف الديوان

يتبنين ” الخطأ الفادح لهذا العالم ” للشاعر حيدر الفيحان * بإنتاج رسالة ترتبط برؤية قائمة على زحزحة مجازات اللغة الشعرية باللغة اليومية ، وشعرنة المسكوت عنه من خلال زعزعة أخلاقيات السياسة ، وذلك باستكناه ” الخطأ الفادح ” الناتج عن اختلال الواقع ، ومن ثم صوغه بدلالات حافة أكثر إحساسية بسقوط القيم وتفكّك العالم .

لهذا تنفك مركزية بؤرة النص الى نوى لامركزية تكتسب التضايف والتعالق بين الرؤية وانتاج الرسالة.

ثمة إذا ًرؤية تبدأ من أسفل القاع الى أعلى السطح ، لتعيد تشكيل العالم ، ليس وفق متاهات يوتوبية ما فوق الواقع ، وانما وفق شعرية أكثر تمثيلا ً لجماليات انتهاك الواقع بحساسية مباشرة صادمة للوعي القائم :

” كلما تطوّعت نسوة

لجهاد نكاح

أو انخرطن في زواجات متعة

أنتم الخطأ الفادح لهذا العالم .. ص 17

ولكن لم يكتف هذا الخطاب بالكشف عن تفاصيل ” الخطأ الفادح في العالم ” ، وانما يقوم بتفكيك شفراته المضمرة :

  • صنع في الغرب

صنع بـ ( Expiry ) طويل الأمد

هذا الخطأ الفادح للعالم ” ص 18

وبإزاء هذا الكشف ، ومن ثم التفكيك :

هل من وظيفة النص – إنتاج الدلالة المفتوحة أم إنتاج الشفرة المغلقة ؟ وإلا ّ فما تعليل معنى هذه التورية الشعرية :

” لا أحبك

كثيرا ً أيّها الوطن

وأنا أتكسّر تحتك

بأقدام الأسئلة المرّة

أكاد أكره العراق

لأن الشرطة غير عاقلة

والمصلين يحرثون السمع بصلوات عاطلة ” ص 32 ، 33

ورغم ان اللغة ( هنا ) عادية ، بسيطة ، طبيعية ، فهي قائمة على استبدال مجازات اللغة بحقائق واقعية ، تنزاح فيها المعاني الى دلالات حافة مخصّبة بقوة المفاكهة السوداء .

ولكن هل يعني ذلك ، ان كتابة ” الخطأ الفادح .. ” كتابة يومية أم عادية أم تُعنى بتفاصيل الحياة اليومية ؟

قبل الاجابة . ينبغي ملاحظة ، ومن ثم معاينة ما تؤول إليه عناصر الرؤية وشفرات الرسالة من تعالقات نصية على مستوى جماليات النسيج الشعري .

إن شاعرا ً معارضا ً كـ ” الفيحان ” ، لم يكتف بـ ” كراهية الوطن ” حبا ً ، بل ويمقتُ حتى “الرئيس”:

 ” في حقيقة الأمر

أنا أمقتكَ أيّها الرئيس ” ص 40

هنا يتخذ أسم الرئيس ” استراتيجية معنى الجملة ، حيث ثمة رسالة – message  تتضمن شفرة – Code ، وهذه الرسالة لا تستغني عن الغموض الشفاف ، وبذا فالرسالة تضمر شيئا ً لتقول شيئا ً آخر.

إذا ً ، مع ” الخطأ الفادح لهذا العالم ” ؛ لم يعد الشعر مجرّد لغة ، وانما رؤية للعالم أيضا ً، قد تشكل فيه ( المفردة ) مركز بؤرة النص ، وقد تكتفي القصيدة بإنتاج الدال من دون مدلول .

لهذا نلحظ ، بأن ثمة بنية مهيمنة لتكرر( المفردة ) بصيغة التكرار التوكيدي على وجه الخصوص ، وهو تكرار يحمل عنصر( ثبات) وعنصر ( انتهاك ) في حركة المعنى .

 في نص ” لا للحروب كذلك لا للأسى ”  نلحظ بأن الفعل ( تركوا ) مكرّر بدلالة مختلفة في ذاته :

” لقد كانوا أبناء مخلصين

تركوا أصابعهم وذكرياتهم

تركوا لعبهم وأشياءهم ” ص 51

ويتكرّر الفعل ( أخذت ) في نص ” حروب ”  :

” أخذت كل شيء ورحلت ” ص 69

وفي تكرار ” أخذت ْ ” نوع من التوكيد على ( فكرة الاستلاب ) الناجمة عن الحروب ، التي أخذت الحياة من كل شيء ، ولم يبق سوى الموت بدلالات التلاشي والاختفاء والجفاف.

غير ان تكرار الفعل ” أخذت ” لم يأت بمعنى ان الحروب استلبت حيوات الناس وخرّبت البنى ومسخت الاشياء ، وانما بمعنى اقتفاء آثار الحروب ، وكيفية شعرنة  الوعي المعذّب بها بدلالة الفعل ” أخذت ” ، وكيفية تنويع مستويات كل جملة من النص ، بحيث تبدأ منه من دون أن تنتهي به .

أما نص ” ندموا ” ، فهو أكثر النصوص بنية مهيمنة في التكرار المطوّل ، حيث تنبثق من الفعل ” ندموا ” تفاصيل الحياة اليومية والتاريخية في سيل جارف من الأشياء ، حيث تختلط فيها الأزمنة والأمكنة والشخصيات والأحداث من جهة ، وتختلط فيها الوثائق والوقائع والمدوّنات من جهة    أخرى .

في هذا النص يتمازج الشعري ويتمفصل السردي في تمثيلات الرؤية للعالم ، فقد تكرّر الفعل ” ندموا ” أكثر من ثمانين مرة ، كدالّة على تأويل مُفرِط  لـ ” الندم ” في سياق تآكل الذات والامة والعالم.

وينبني هذا النص على سردنة ” الخطأ الفادح لهذا العالم ” برؤية يتمازج فيها ويتمفصل العادي بالحياتي ، واليومي بالأبدي ، والآني بالتاريخي:

” ندموا لأن بابل تخرّبت / ندموا لأن هولاكو غزا العراق / ندموا لأن 1907 شاب قتلوا في سبايكر / ندموا لأن الدكتاتورية في الشرق اصبحت ضرورة ملحة / ندموا لأن البكاء ضعف / ندموا لأن الحب مذلّة / ندموا لأنهم لايجيدون الفرح / ندموا لأن المناخ سيء في أغلب الفصول ” . الصفحات : 28 ، 29 ، 31 ، 34.

ويتماهى الشاعر مع ” الخطأ الفادح لهذا العالم ” بما تبوح به الذات ، كما هو الحال في نص ” انتظار ” ، حيث نسيان الكائن ، وضياع الكينونة :

” – هل وصل الأصدقاء ؟

  • ماهي أشكالهم ؟
  • نسيت … ضاع مني الطريق وغابت

ملامحهم في الظلام ” . ص 79

ثمة ، إذا ً بساطة وعمق في تشكيل ( المفردة ) كبؤرة تنبثق عنها مستويات متعددة للجملة ، ففي مقطع (1) من نص ” موديل “، تنبثق شعرنة المفردة     ( أرسمه ) في دلالة ذاتها من حيث موقعها من جمالية نسيج الرؤية ” ، وموقعها من سياق كل جملة من الجمل :

” الموديل الذي أحرسه من الهواء

من آيات تشبهه

أرسمه بالكتابة

أرسمه نائما ً ويتنفس

أرسمه لطبيعة مجرّدة ” . ص 83

وعلى الرغم من أن ” الخطأ الفادح لهذا العالم ” يتناسل من أفعال تتفكّك أو تتشظى ، وصولا ً الى حالات التلاشي ، فان دلالة المعنى واضحة غامضة أو بلغة المجاز ملتبسة ، ويمكن التمثيل لها بعينّات منها :

  • ” كن معي ..

كي نقيس الظلام بالأصابع ” . ص 53

  • ” ما أحلى أن تكون وحيدا ً

وأنتَ بصحبة أحدهم ” . 39

  • ” أسمائي ليست شائعة

وأنا ضالع في الرفض ” . ص 33

وإن كانت هذه النصوص ، قد احتفت بـمآلات ” الخطأ الفادح .. ” بلغة يومية مألوفة ، فإن هذه العيّنات انتقلت على نحو مفارق من اللغة اليومية الى اللغة الشعرية ، وقد تحقّقت فيها حيازة جديدة على مستوى تحّولات الرؤية للشاعر ، غير ان هذه الحيازة ليست نوعا ًمن الإنشاء في اللغة ، وانما هي نوع من الانزياح في رؤية الذات للعالم .

ويمكن الاستدلال على تفاصيل الحياة اليومية من قاموس ” الخطأ الفادح .. ” :

” ساكني الصفيح / بائعي الكلا / الامشاط المصنوعة من النايلون المعاد / سيراميك صيني ردئ / الايجارات / الانفجارات / العاهرات / الحروب / المجندات / الحكومة / الكهرباء / المتظاهرين / رجال الدين / الجنود / العزاءات / الاصدقاء / مدنّا مخرّبة / أبناء مخلصين / أحلام الفقراء / سبايكر / شعراء المريد / عتيق للبيع / بابل / هولاكوا / المتوكل / المهجّرين / المصرف الحكومي / القتلة / … ” .

إذا ً ، هل ” الشعر ” هو ” الحياة ” التي ” لم يعشها ” الشاعر أم ان الشاعر عاش هذه ” الحياة ” و ” لم يكتبها ” ؟ ذلك هو الوجه الآخر من تفاصيل الحياة اليومية !!

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*حيدر الفيحان / الخطأ ( الفادح لهذا العالم / شعر / دار الينابيع / دمشق / ط 1 / 2017 .

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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